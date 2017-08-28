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Андрей Пятов: "Чем руководствуются в "Динамо", мне сложно судить" http://www.segodnya.ua/img/article/10507/15_main.1503910204.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10507/15_tn.1503910204.jpg Новости Вратарь "горняков" уверен, что в Мариуполе все спокойно и там можно проводить матчи
Андрей Пятов. Фото &quot;Сегодня&quot;
Андрей Пятов. Фото "Сегодня"

Андрей Пятов: "Чем руководствуются в "Динамо", мне сложно судить"

Вратарь "горняков" уверен, что в Мариуполе все спокойно и там можно проводить матчи

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал неприезд в Мариуполь киевского "Динамо" на матч 7-го тура УПЛ против команды Александра Севидова.

"Если бы у нас сейчас был тур, то никто бы и не задумывался, ехать в Мариуполь или нет. "Шахтер" бы точно поехал. Мы не знаем, что внутри у "Динамо" происходит.

Я общаюсь с Рустамом Худжамовым. Насколько мне известно, его жена и трое детей находятся в Мариуполе уже две недели, и никаких проблем у них нет. Не понимаю, в чем причина такого решения "Динамо".

Если люди переезжают в Мариуполь с детьми, то там все спокойно. Чем руководствуются в киевском клубе – мне сложно судить. В Мариуполе огромные металлургические комбинаты. Преимущественно рабочий класс, приятные люди. У меня там друг и родители живут. У Никиты Шевченко теща живет там, кстати.

Повторюсь, "Шахтер" с удовольствием поедет играть в Мариуполь. Дорога туда не сложнее, чем мы ехали в Александрию, например", – отметил Пятов.

Напомним, ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что "Шахтер" обязательно приедет в Мариуполь.

Юристы считают, что "Динамо" присудят техническое поражение.
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Источник: MatchDay
Тэги: футбол, Шахтер Донецк, Андрей Пятов

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