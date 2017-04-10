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Вчера, 13:57  Версия для печати  Отправить другу
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Билеты на матч "Динамо" – "Шахтер" поступили в продажу http://www.segodnya.ua/img/article/10115/49_main.1491821855.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10115/49_tn.1491821855.jpg Новости Попасть на "украинское классико" можно за 35 гривен
Билеты на матч "Динамо" &ndash; "Шахтер" поступили в продажу

Билеты на матч "Динамо" – "Шахтер" поступили в продажу

Попасть на "украинское классико" можно за 35 гривен

Стартовала продажа билетов на игру 26-го тура чемпионата Украины, в котором киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер".

Матч состоится на главной спортивной арене страны, НСК "Олимпийский", в пятницу, 21 апреля. Начало – в 20:00.

На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350 и 400 гривен.

Напомним, после 24-туров "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, "Динамо" отстает на 11 очков.
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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"
Тэги: билеты, футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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