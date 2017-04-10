Билеты на матч "Динамо" – "Шахтер" поступили в продажу http://www.segodnya.ua/img/article/10115/49_main.1491821855.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10115/49_tn.1491821855.jpg 2017-04-10T13:57:28+03:00 Новости Попасть на "украинское классико" можно за 35 гривен

Билеты на матч "Динамо" – "Шахтер" поступили в продажу

Попасть на "украинское классико" можно за 35 гривен

Стартовала продажа билетов на игру 26-го тура чемпионата Украины, в котором киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер". Матч состоится на главной спортивной арене страны, НСК "Олимпийский", в пятницу, 21 апреля. Начало – в 20:00. На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350 и 400 гривен. Напомним, после 24-туров "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, "Динамо" отстает на 11 очков.

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