Билеты на матч "Динамо" – "Шахтер" поступили в продажу

|Вчера, 13:57
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Попасть на "украинское классико" можно за 35 гривен
Стартовала продажа билетов на игру 26-го тура чемпионата Украины, в котором киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер".
Матч состоится на главной спортивной арене страны, НСК "Олимпийский", в пятницу, 21 апреля. Начало – в 20:00.
На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350 и 400 гривен.
Напомним, после 24-туров "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, "Динамо" отстает на 11 очков.
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