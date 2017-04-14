Чемпионат Украины: расписание и результаты 25-го тура, таблица Премьер-лиги

В этот уикенд проходят матчи 25-го тура украинской Премьер-лиги

"Заря" и "Динамо" сыграют в пятницу, "Олимпик" и "Шахтер" – в субботу

В этот уикенд в чемпионате Украины будут сыграны матчи 25-го тура Премьер-лиги.

В центральном матче тура сойдутся вторая и третья команды чемпионата – "Заря" vs "Динамо". Матч пройдет в пятницу в Запорожье и начнется в 19:00. Превью матча.

Лидер чемпионата "Шахтер" в субботу в Киеве на стадионе "Динамо" сыграет с "Олимпиком".

В воскресенье "Черноморец" свой домашний матч против "Александрии" проведет на поле соперника из-за плохого состояния газона на стадионе в Одессе.

Пятница, 14 апреля:

19:00 "Заря" – "Динамо". Превью матча

"Славутич-Арена" в Запорожье

ТВ: 2+2

Букмекеры: 5.70 – 4.10 – 1.55

Суббота, 15 апреля:

14:00 "Ворскла" – "Карпаты"

ТВ: Футбол 2, oll.tv

Букмекеры: 2.25 – 3.30 – 3.30

17:00 "Олимпик" – "Шахтер"

Стадион "Динамо" в Киеве

ТВ: Футбол 2, oll.tv

Букмекеры: 18.0 – 8.50 – 1.14

17:00 "Днепр" – "Сталь"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2.65 – 3.20 – 2.80

Воскресенье, 16 апреля:

14:00 "Волынь" – "Звезда"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2.90 – 3.15 – 2.55

17:00 "Черноморец" – "Александрия"

Стадион "Ника" в Александрии

ТВ: 2+2

Букмекеры: 3.05 – 3.05 – 2.50

Турнирная таблица чемпионата Украины

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 24 20 3 1 50-17 63 2 ДИНАМО

24 16 4 4 51-24 52 3 ЗАРЯ 24 12 5 7 35-23 41 4 ОЛИМПИК 24 9 8 7 28-34 35 5 АЛЕКСАНДРИЯ 24 9 7 8 38-32 34 6 ЧЕРНОМОРЕЦ 24 8 7 9 19-24 31 7-12 места. 7 ВОРСКЛА 24 7 6 11 26-29 27 8 СТАЛЬ 24 7 6 11 22-27 27 9 ЗВЕЗДА 24 7 5 12 21-34 26 10 КАРПАТЫ 24 5 8 11 25-32 17 11 ДНЕПР 24 5 11 8 24-32 11 12 ВОЛЫНЬ 24 2 4 18 13-44 10

"Карпаты" (6) и "Днепр" (15) лишены очков