Чемпионат Украины: расписание и результаты 25-го тура, таблица Премьер-лиги

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"Заря" и "Динамо" сыграют в пятницу, "Олимпик" и "Шахтер" – в субботу
В этот уикенд в чемпионате Украины будут сыграны матчи 25-го тура Премьер-лиги.
В центральном матче тура сойдутся вторая и третья команды чемпионата – "Заря" vs "Динамо". Матч пройдет в пятницу в Запорожье и начнется в 19:00. Превью матча.
Лидер чемпионата "Шахтер" в субботу в Киеве на стадионе "Динамо" сыграет с "Олимпиком".
В воскресенье "Черноморец" свой домашний матч против "Александрии" проведет на поле соперника из-за плохого состояния газона на стадионе в Одессе.
Пятница, 14 апреля:
19:00 "Заря" – "Динамо". Превью матча
"Славутич-Арена" в Запорожье
ТВ: 2+2
Букмекеры: 5.70 – 4.10 – 1.55
Суббота, 15 апреля:
14:00 "Ворскла" – "Карпаты"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 2.25 – 3.30 – 3.30
17:00 "Олимпик" – "Шахтер"
Стадион "Динамо" в Киеве
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 18.0 – 8.50 – 1.14
17:00 "Днепр" – "Сталь"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.65 – 3.20 – 2.80
Воскресенье, 16 апреля:
14:00 "Волынь" – "Звезда"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.90 – 3.15 – 2.55
17:00 "Черноморец" – "Александрия"
Стадион "Ника" в Александрии
ТВ: 2+2
Букмекеры: 3.05 – 3.05 – 2.50
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Турнирная таблица чемпионата Украины
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"Карпаты" (6) и "Днепр" (15) лишены очков
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