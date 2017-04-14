  • Александрия
  • Волынь
  • Ворскла
  • Динамо
  • Днепр
  • Заря
  • Звезда
  • Карпаты
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 11:39  Версия для печати  Отправить другу
×
Чемпионат Украины: расписание и результаты 25-го тура, таблица Премьер-лиги http://www.segodnya.ua/img/article/10128/74_main.1492159159.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10128/74_tn.1492159159.jpg Новости "Заря" и "Динамо" сыграют в пятницу, "Олимпик" и "Шахтер" – в субботу
В этот уикенд проходят матчи 25-го тура украинской Премьер-лиги
В этот уикенд проходят матчи 25-го тура украинской Премьер-лиги

Чемпионат Украины: расписание и результаты 25-го тура, таблица Премьер-лиги

"Заря" и "Динамо" сыграют в пятницу, "Олимпик" и "Шахтер" – в субботу

В этот уикенд в чемпионате Украины будут сыграны матчи 25-го тура Премьер-лиги.

В центральном матче тура сойдутся вторая и третья команды чемпионата – "Заря" vs "Динамо". Матч пройдет в пятницу в Запорожье и начнется в 19:00. Превью матча.

Лидер чемпионата "Шахтер" в субботу в Киеве на стадионе "Динамо" сыграет с "Олимпиком".

В воскресенье "Черноморец" свой домашний матч против "Александрии" проведет на поле соперника из-за плохого состояния газона на стадионе в Одессе.

Пятница, 14 апреля:

19:00 "Заря" – "Динамо". Превью матча
"Славутич-Арена" в Запорожье
ТВ: 2+2
Букмекеры: 5.70 – 4.10 – 1.55

Суббота, 15 апреля:

14:00 "Ворскла" – "Карпаты"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 2.25 – 3.30 – 3.30

17:00 "Олимпик" – "Шахтер"
Стадион "Динамо" в Киеве
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 18.0 – 8.50 – 1.14

17:00 "Днепр" – "Сталь"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.65 – 3.20 – 2.80

Воскресенье, 16 апреля:

14:00 "Волынь" – "Звезда"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.90 – 3.15 – 2.55

17:00 "Черноморец" – "Александрия"
Стадион "Ника" в Александрии
ТВ: 2+2
Букмекеры: 3.05 – 3.05 – 2.50

Турнирная таблица чемпионата Украины

 
М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 24 20 3 1 50-17 63
2  ДИНАМО
 24 16 4 4 51-24 52
3  ЗАРЯ 24 12 5 7 35-23 41
4  ОЛИМПИК 24 9 8 7 28-34 35
5  АЛЕКСАНДРИЯ 24 9 7 8 38-32 34
6  ЧЕРНОМОРЕЦ 24 8 7 9 19-24 31

 

7-12 места.

 
7  ВОРСКЛА 24 7 6 11 26-29 27
8  СТАЛЬ 24 7 6 11 22-27 27
9  ЗВЕЗДА 24 7 5 12 21-34 26
10  КАРПАТЫ 24 5 8 11 25-32 17
11  ДНЕПР 24 5 11 8 24-32 11
12  ВОЛЫНЬ 24 2 4 18 13-44 10

"Карпаты" (6) и "Днепр" (15) лишены очков
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Написать модератору
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2017 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"