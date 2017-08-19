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Чемпионат Украины: расписание и результаты 6-го тура, таблица Премьер-лиги http://www.segodnya.ua/img/article/10486/95_main.1503169058.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10486/95_tn.1503169058.jpg Новости "Шахтер" в донецком дерби обыграл "Олимпик", "Динамо" на соем поле примет "Сталь"
Фото ФК &quot;Шахтер
Фото ФК "Шахтер

Чемпионат Украины: расписание и результаты 6-го тура, таблица Премьер-лиги

"Шахтер" в донецком дерби обыграл "Олимпик", "Динамо" на соем поле примет "Сталь"

В центральном матче шестого тура чемпионата Украины "Шахтер" в донецком дерби всухую переиграл "Олимпик" в Харькове и вышел на первое место в турнирной таблице.

Вернуть себе лидерство попробует в воскресенье киевское "Динамо", которое примет дома "Сталь" из Каменского. Команда Эгише Меликяна резво стартовала в чемпионате с двух побед, однако затем потерпела три поражения подряд.

Суббота, 19 августа

19:30 "Шахтер" – "Олимпик" – 2:0
Голы: Феррейра (20), Марлос (57, пен)
Букмекеры: 1.19 – 6.9 – 14.50
Обзор матча

19:30 "Черноморец" – "Верес" – 0:1
Гол: Бандура (90+2)
Букмекеры: 2.30 – 3.15 – 3.35
Обзор матча

Воскресенье, 20 августа

17:00 "Карпаты" – "Александрия"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.20 – 3.10 -3.10

17:00 "Зирка" – "Заря"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 4.40 – 3.50 -1.70

19:30 "Динамо" – "Сталь"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.09 – 8.00 – 18.00

19:30 "Ворскла" – "Мариуполь"
ТВ: Футбол-1 Oll.tv
Букмекеры: 1.80 – 3.30 – 4.10

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 6 5 0 1 12-4 15
2  ДИНАМО К 5 4 1 0 11-1 13
3  ОЛИМПИК 6 3 2 1 5-2 11
4  ВОРСКЛА 5 3 1 1 6-5 10
5  ВЕРЕС 6 2 3 1 4-2 9
6  МАРИУПОЛЬ 5 2 2 1 8-4 8
7  СТАЛЬ 5 2 0 3 4-6 6
8  ЗАРЯ 5 1 2 2 3-5 5
9  КАРПАТЫ 5 1 1 3 5-13 4
10  АЛЕКСАНДРИЯ 5 0 3 2 4-7 3
11  ЗВЕЗДА 5 0 2 3 3-9 2
12  ЧЕРНОМОРЕЦ 6 0 1 5 3-10 1



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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины

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