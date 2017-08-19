Чемпионат Украины: расписание и результаты 6-го тура, таблица Премьер-лиги

|Вчера, 21:57
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"Шахтер" в донецком дерби обыграл "Олимпик", "Динамо" на соем поле примет "Сталь"
В центральном матче шестого тура чемпионата Украины "Шахтер" в донецком дерби всухую переиграл "Олимпик" в Харькове и вышел на первое место в турнирной таблице.
Вернуть себе лидерство попробует в воскресенье киевское "Динамо", которое примет дома "Сталь" из Каменского. Команда Эгише Меликяна резво стартовала в чемпионате с двух побед, однако затем потерпела три поражения подряд.
Суббота, 19 августа
19:30 "Шахтер" – "Олимпик" – 2:0
Голы: Феррейра (20), Марлос (57, пен)
Букмекеры: 1.19 – 6.9 – 14.50
Обзор матча
19:30 "Черноморец" – "Верес" – 0:1
Гол: Бандура (90+2)
Букмекеры: 2.30 – 3.15 – 3.35
Обзор матча
Воскресенье, 20 августа
17:00 "Карпаты" – "Александрия"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.20 – 3.10 -3.10
17:00 "Зирка" – "Заря"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 4.40 – 3.50 -1.70
19:30 "Динамо" – "Сталь"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.09 – 8.00 – 18.00
19:30 "Ворскла" – "Мариуполь"
ТВ: Футбол-1 Oll.tv
Букмекеры: 1.80 – 3.30 – 4.10
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|2
|ДИНАМО К
|5
|4
|1
|0
|11-1
|13
|3
|ОЛИМПИК
|6
|3
|2
|1
|5-2
|11
|4
|ВОРСКЛА
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|5
|ВЕРЕС
|6
|2
|3
|1
|4-2
|9
|6
|МАРИУПОЛЬ
|5
|2
|2
|1
|8-4
|8
|7
|СТАЛЬ
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|8
|ЗАРЯ
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|9
|КАРПАТЫ
|5
|1
|1
|3
|5-13
|4
|10
|АЛЕКСАНДРИЯ
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|11
|ЗВЕЗДА
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
|12
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|6
|0
|1
|5
|3-10
|1
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