Чемпионат Украины: расписание и результаты 6-го тура, таблица Премьер-лиги

"Шахтер" в донецком дерби обыграл "Олимпик", "Динамо" на соем поле примет "Сталь"

В центральном матче шестого тура чемпионата Украины "Шахтер" в донецком дерби всухую переиграл "Олимпик" в Харькове и вышел на первое место в турнирной таблице.

Вернуть себе лидерство попробует в воскресенье киевское "Динамо", которое примет дома "Сталь" из Каменского. Команда Эгише Меликяна резво стартовала в чемпионате с двух побед, однако затем потерпела три поражения подряд.

Суббота, 19 августа

19:30 "Шахтер" – "Олимпик" – 2:0

Голы: Феррейра (20), Марлос (57, пен)

Букмекеры: 1.19 – 6.9 – 14.50

Обзор матча

19:30 "Черноморец" – "Верес" – 0:1

Гол: Бандура (90+2)

Букмекеры: 2.30 – 3.15 – 3.35

Обзор матча

Воскресенье, 20 августа

17:00 "Карпаты" – "Александрия"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2.20 – 3.10 -3.10

17:00 "Зирка" – "Заря"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 4.40 – 3.50 -1.70

19:30 "Динамо" – "Сталь"

ТВ: 2+2

Букмекеры: 1.09 – 8.00 – 18.00

19:30 "Ворскла" – "Мариуполь"

ТВ: Футбол-1 Oll.tv

Букмекеры: 1.80 – 3.30 – 4.10

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 6 5 0 1 12-4 15 2 ДИНАМО К 5 4 1 0 11-1 13 3 ОЛИМПИК 6 3 2 1 5-2 11 4 ВОРСКЛА 5 3 1 1 6-5 10 5 ВЕРЕС 6 2 3 1 4-2 9 6 МАРИУПОЛЬ 5 2 2 1 8-4 8 7 СТАЛЬ 5 2 0 3 4-6 6 8 ЗАРЯ 5 1 2 2 3-5 5 9 КАРПАТЫ 5 1 1 3 5-13 4 10 АЛЕКСАНДРИЯ 5 0 3 2 4-7 3 11 ЗВЕЗДА 5 0 2 3 3-9 2 12 ЧЕРНОМОРЕЦ 6 0 1 5 3-10 1



