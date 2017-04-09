Чемпионат Украины: расписание и результаты матчей 24-го тура

|Вчера, 21:30
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"Шахтер" примет "Черноморец", "Динамо" – "Олимпик"
Поединки 24-го тура второго этапа чемпионата Украины пройдут в два дня. Откроется он матчем команд второй шестерки – "Сталь" примет "Волынь".
Главные матчи лидеров состоятся в воскресенье. "Шахтер" сыграет с "Черноморцем", а "Динамо" встретится с "Олимпиком".
Суббота, 8 апреля
14:00 "Сталь" – "Волынь" – 2:0
Голы: Карикари (87, 90+5)
Обзор матча
Букмекеры: 1,40 – 4,50 – 9,50
17:00 "Звезда" – "Ворскла" – 1:0
Гол: Борха (60)
Обзор матча
Букмекеры: 2,60 – 3,10 – 2,65
Воскресенье, 9 апреля
14:00 "Карпаты" – "Днепр" – 2:2
Голы: Сваток (27, 68, авт.) – Довбик (50, 64)
Букмекеры: 2,10 – 3,10 – 3,30
14:00 "Александрия" – "Заря" – 0:0
Букмекеры: 3,20 – 3,20 – 2,10
17:00 "Шахтер" – "Черноморец" – 1:2
Голы: Бернард (27) – Андриевский (37), Жорже Элиас (68)
Букмекеры: 1,10 – 9,25 – 12,50
19:30 "Динамо" – "Олимпик" – 4:0
Голы: Беседин (21), Ярмоленко (26, 65), Гармаш (51)
Букмекеры: 1,16 – 6,50 – 12,50
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|24
|20
|3
|1
|50-17
|63
|2
|ДИНАМО К
|24
|16
|4
|4
|51-24
|52
|3
|ЗАРЯ
|24
|12
|5
|7
|35-23
|41
|4
|ОЛИМПИК
|24
|9
|8
|7
|28-34
|35
|5
|АЛЕКСАНДРИЯ
|24
|9
|7
|8
|38-32
|34
|6
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|24
|8
|7
|9
|19-24
|31
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7-12 места.
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|7
|ВОРСКЛА
|24
|7
|6
|11
|26-29
|27
|8
|СТАЛЬ
|24
|7
|6
|11
|22-27
|27
|9
|ЗВЕЗДА
|24
|7
|5
|12
|21-34
|26
|10
|КАРПАТЫ
|24
|5
|8
|11
|25-32
|17
|11
|ДНЕПР
|24
|5
|11
|8
|24-32
|14
|12
|ВОЛЫНЬ
|24
|2
|4
|18
|13-44
|10
"Карпаты" (6) и "Днепр" (15) лишены очков по решению ФИФА
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