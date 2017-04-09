Чемпионат Украины: расписание и результаты матчей 24-го тура

"Шахтер" примет "Черноморец", "Динамо" – "Олимпик"

Поединки 24-го тура второго этапа чемпионата Украины пройдут в два дня. Откроется он матчем команд второй шестерки – "Сталь" примет "Волынь".

Главные матчи лидеров состоятся в воскресенье. "Шахтер" сыграет с "Черноморцем", а "Динамо" встретится с "Олимпиком".

Суббота, 8 апреля

14:00 "Сталь" – "Волынь" – 2:0

Голы: Карикари (87, 90+5)

Обзор матча

Букмекеры: 1,40 – 4,50 – 9,50

17:00 "Звезда" – "Ворскла" – 1:0

Гол: Борха (60)

Обзор матча

Букмекеры: 2,60 – 3,10 – 2,65

Воскресенье, 9 апреля

14:00 "Карпаты" – "Днепр" – 2:2

Голы: Сваток (27, 68, авт.) – Довбик (50, 64)

Букмекеры: 2,10 – 3,10 – 3,30

14:00 "Александрия" – "Заря" – 0:0

Букмекеры: 3,20 – 3,20 – 2,10

17:00 "Шахтер" – "Черноморец" – 1:2

Голы: Бернард (27) – Андриевский (37), Жорже Элиас (68)

Букмекеры: 1,10 – 9,25 – 12,50

19:30 "Динамо" – "Олимпик" – 4:0

Голы: Беседин (21), Ярмоленко (26, 65), Гармаш (51)

Букмекеры: 1,16 – 6,50 – 12,50

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 24 20 3 1 50-17 63 2 ДИНАМО К 24 16 4 4 51-24 52 3 ЗАРЯ 24 12 5 7 35-23 41 4 ОЛИМПИК 24 9 8 7 28-34 35 5 АЛЕКСАНДРИЯ 24 9 7 8 38-32 34 6 ЧЕРНОМОРЕЦ 24 8 7 9 19-24 31 7-12 места. 7 ВОРСКЛА 24 7 6 11 26-29 27 8 СТАЛЬ 24 7 6 11 22-27 27 9 ЗВЕЗДА 24 7 5 12 21-34 26 10 КАРПАТЫ 24 5 8 11 25-32 17 11 ДНЕПР 24 5 11 8 24-32 14 12 ВОЛЫНЬ 24 2 4 18 13-44 10

"Карпаты" (6) и "Днепр" (15) лишены очков по решению ФИФА