  • Александрия
  • Волынь
  • Ворскла
  • Динамо
  • Днепр
  • Заря
  • Звезда
  • Карпаты
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Вчера, 21:30  Версия для печати  Отправить другу
×
Чемпионат Украины: расписание и результаты матчей 24-го тура http://www.segodnya.ua/img/article/10111/43_main.1491643972.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10111/43_tn.1491643972.jpg Новости "Шахтер" примет "Черноморец", "Динамо" – "Олимпик"
Фото AFP
Фото AFP

Чемпионат Украины: расписание и результаты матчей 24-го тура

"Шахтер" примет "Черноморец", "Динамо" – "Олимпик"

Поединки 24-го тура второго этапа чемпионата Украины пройдут в два дня. Откроется он матчем команд второй шестерки – "Сталь" примет "Волынь".

Главные матчи лидеров состоятся в воскресенье. "Шахтер" сыграет с "Черноморцем", а "Динамо" встретится с "Олимпиком".

Суббота, 8 апреля

14:00 "Сталь" – "Волынь" – 2:0
Голы: Карикари (87, 90+5)
Обзор матча
Букмекеры: 1,40 – 4,50 – 9,50

17:00 "Звезда" – "Ворскла" – 1:0
Гол: Борха (60)
Обзор матча
Букмекеры: 2,60 – 3,10 – 2,65

Воскресенье, 9 апреля

14:00 "Карпаты" – "Днепр" – 2:2
Голы: Сваток (27, 68, авт.) – Довбик (50, 64) 
Букмекеры: 2,10 – 3,10 – 3,30

14:00 "Александрия" – "Заря" – 0:0
Букмекеры: 3,20 – 3,20 – 2,10

17:00 "Шахтер" – "Черноморец" – 1:2
Голы: Бернард (27) – Андриевский (37), Жорже Элиас (68)
Букмекеры: 1,10 – 9,25 – 12,50

19:30 "Динамо" – "Олимпик" – 4:0
Голы: Беседин (21), Ярмоленко (26, 65), Гармаш (51)
Букмекеры: 1,16 – 6,50 – 12,50

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 24 20 3 1 50-17 63
2  ДИНАМО К 24 16 4 4 51-24 52
3  ЗАРЯ 24 12 5 7 35-23 41
4  ОЛИМПИК 24 9 8 7 28-34 35
5  АЛЕКСАНДРИЯ 24 9 7 8 38-32 34
6  ЧЕРНОМОРЕЦ 24 8 7 9 19-24 31

 

7-12 места.

 
7  ВОРСКЛА 24 7 6 11 26-29 27
8  СТАЛЬ 24 7 6 11 22-27 27
9  ЗВЕЗДА 24 7 5 12 21-34 26
10  КАРПАТЫ 24 5 8 11 25-32 17
11  ДНЕПР 24 5 11 8 24-32 14
12  ВОЛЫНЬ 24 2 4 18 13-44 10

"Карпаты" (6) и "Днепр" (15) лишены очков по решению ФИФА
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Написать модератору
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2017 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"