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Вчера, 18:53  Версия для печати  Отправить другу
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"Черноморец" нанес "Шахтеру" первое поражение в чемпионате Украины http://www.segodnya.ua/img/article/10113/60_main.1491753215.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10113/60_tn.1491753215.jpg Новости Одесситы не могли поразить ворота "Шахтера" в гостях с 2008 года, а в Харькове это сделали дважды
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

"Черноморец" нанес "Шахтеру" первое поражение в чемпионате Украины

Одесситы не могли поразить ворота "Шахтера" в гостях с 2008 года, а в Харькове это сделали дважды

Одесский "Черноморец" в Харькове сенсационно одержал волевую победу над донецким "Шахтером" в 24-м туре чемпионата Украины.

"Черноморец" не мог забить "Шахтеру" на его стадионе с 2008 года, а сегодня выстрелил сразу двумя голами.

Однако первыми в матче отличились "горняки" – Бернард сыграл в стеночку с Густаво Лещуком и без проблем переиграл вратаря "Черноморца".

Одесситы ответили красивым голом в исполнении Александра Андриевского, который поразил ворота Пятова ударом с лета с линии штрафной площади.

А после перерыва гости шокировали хозяев поля вторым голом. Хобленко протянул мяч по флангу отпасовал в центр на Элиаса и тот переправил круглого в сетку ворот.

"Шахтер" бросил все силы в атаку, чтобы спасти хотя бы ничью, но гости еще раз поразить свои ворота им не позволили, сотворив первую сенсацию второго этапа чемпионата страны.

А "горняки" впервые проиграли в текущем розыгрыше чемпионата Украины.

"Шахтер" – "Черноморец" – 1:2
Голы: Бернард (27) – Андриевский (37), Жорже Элиас (68)

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Ордец, Кучер (Коваленко, 83), Срна, Бернард, Малышев (Алан Патрик, 61), Марлос (Феррейра, 70), Степаненко, Тайсон, Бланко Лещук.

"Черноморец": Каневцев, Хочолава, Аблитаров, Азацкий, Мусолитин (Машнин, 72), Андриевский, Татарков, Третьяков, Силвио (Ковалец, 46), Барилко (Жорже Элиас, 59), Хобленко.

Предупреждения: Хочолава (26), Хобленко (39), Силвио (41), Степаненко (71), Андриевский (77), Каневцев (78), Машнин (90), Ковалец (90), Бернард (90), Феррейра (90).
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Черноморец Одесса

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