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Сегодня, 19:04  Версия для печати  Отправить другу
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"Черноморец" обыграл "Александрию" в чемпионате Украины http://www.segodnya.ua/img/article/10133/90_main.1492358861.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10133/90_tn.1492358861.jpg Новости Команды сравнялись по очкам – борьба за еврокубки накалилась
&quot;Черноморец&quot; - &quot;Александрия&quot; - 1:0. Фото chernomorets.odessa.ua
"Черноморец" - "Александрия" - 1:0. Фото chernomorets.odessa.ua

"Черноморец" обыграл "Александрию" в чемпионате Украины

Команды сравнялись по очкам – борьба за еврокубки накалилась

В матче 25-го тура чемпионата Украины "Черноморец" обыграл "Александрию". Поединок прошел на стадионе "Ника" в Александрии и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Александра Бабича.

Единственный гол на 84-й минуте забил полузащитник "Черноморца" Дмитрий Коркишко.

После этого матча в активе "Черноморца" стало 34 очка – одесситы догнали "Александрию". Обе команды ведут борьбу за зону Лиги Европы.

Таблица второго этапа чемпионата Украины.

"Черноморец" – "Александрия" – 1:0 (0:0)
Гол: Коркишко (84)
Желтые карточки: Хобленко (14), Каплиенко (24), Элиас (51), Андриевский (53), Хобленко (90+3) – Банада (41), Леонов (46), Огиря (90+1)
Удаление: Хобленко (90+3, повторное предупреждение)

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Черноморец Одесса, ФК Александрия, Дмитрий Коркишко

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