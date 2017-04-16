"Черноморец" обыграл "Александрию" в чемпионате Украины

Команды сравнялись по очкам – борьба за еврокубки накалилась

В матче 25-го тура чемпионата Украины "Черноморец" обыграл "Александрию". Поединок прошел на стадионе "Ника" в Александрии и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Александра Бабича.

Единственный гол на 84-й минуте забил полузащитник "Черноморца" Дмитрий Коркишко.

После этого матча в активе "Черноморца" стало 34 очка – одесситы догнали "Александрию". Обе команды ведут борьбу за зону Лиги Европы.

Таблица второго этапа чемпионата Украины.

"Черноморец" – "Александрия" – 1:0 (0:0)

Гол: Коркишко (84)

Желтые карточки: Хобленко (14), Каплиенко (24), Элиас (51), Андриевский (53), Хобленко (90+3) – Банада (41), Леонов (46), Огиря (90+1)

Удаление: Хобленко (90+3, повторное предупреждение)

Все матчи чемпионата Украины 2016/17