"Черноморец" проведет домашний матч чемпионата Украины в Александрии

|Вчера, 16:31
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Одесситам необходимо восстановить состояние газона на родной арене
Дирекция Премьер-лиги удовлетворила просьбу ФК "Черноморец" о проведении матча 25-го тура чемпионата Украины между командой "моряков" и ФК "Александрия" на стадионе КСК "Ника" (Александрия).
Игра состоится 16-го апреля и начнется в 17:00.
В одесском клубе обращают внимание, что решений о запрете проводить футбольные поединки на стадионе "Черноморец" не существует. Их не принимали ни ФФУ, ни УПЛ.
Перенос матча из Одессы в Александрию вызван необходимостью осуществления интенсивных агротехнических мероприятий для приведения газона домашней арены клуба в надлежащее состояние.
Отметим, что ранее была информация о том, что одесситы могут проводить домашние матчи в Киеве или Днепре.
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