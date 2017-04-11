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Вчера, 16:31  Версия для печати  Отправить другу
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"Черноморец" проведет домашний матч чемпионата Украины в Александрии http://www.segodnya.ua/img/article/10119/69_main.1491917493.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10119/69_tn.1491917493.jpg Новости Одесситам необходимо восстановить состояние газона на родной арене
Фото http://www.chernomorets.odessa.ua
Фото http://www.chernomorets.odessa.ua

"Черноморец" проведет домашний матч чемпионата Украины в Александрии

Одесситам необходимо восстановить состояние газона на родной арене

Дирекция Премьер-лиги удовлетворила просьбу ФК "Черноморец" о проведении матча 25-го тура чемпионата Украины между командой "моряков" и ФК "Александрия" на стадионе КСК "Ника" (Александрия).

Игра состоится 16-го апреля и начнется в 17:00.

В одесском клубе обращают внимание, что решений о запрете проводить футбольные поединки на стадионе "Черноморец" не существует. Их не принимали ни ФФУ, ни УПЛ.

Перенос матча из Одессы в Александрию вызван необходимостью осуществления интенсивных агротехнических мероприятий для приведения газона домашней арены клуба в надлежащее состояние.

Отметим, что ранее была информация о том, что одесситы могут проводить домашние матчи в Киеве или Днепре.
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Источник: Официальный сайт ФК "Черноморец"
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, ФК Александрия

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