"Черноморец" проведет домашний матч чемпионата Украины в Александрии

Одесситам необходимо восстановить состояние газона на родной арене

Дирекция Премьер-лиги удовлетворила просьбу ФК "Черноморец" о проведении матча 25-го тура чемпионата Украины между командой "моряков" и ФК "Александрия" на стадионе КСК "Ника" (Александрия).

Игра состоится 16-го апреля и начнется в 17:00.

В одесском клубе обращают внимание, что решений о запрете проводить футбольные поединки на стадионе "Черноморец" не существует. Их не принимали ни ФФУ, ни УПЛ.

Перенос матча из Одессы в Александрию вызван необходимостью осуществления интенсивных агротехнических мероприятий для приведения газона домашней арены клуба в надлежащее состояние.

Отметим, что ранее была информация о том, что одесситы могут проводить домашние матчи в Киеве или Днепре.