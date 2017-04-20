"Черноморец" проведет домашний матч против "Динамо" в Киеве

Одесситы приводят поле на домашнем стадионе в порядок

Одесский "Черноморец" снова не сыграет на домашней арене. Из-за проблем с газоном на одноименном стадионе поле будет восстанавливаться около месяца. Прошлый матч с "Александрией" одесситы вынуждены были играть в гостях на "Нике", теперь предстоит номинально выездной поединок с "Зарей", а через неделю "Черноморец" проведет домашнюю игру с "Динамо" в Киеве – на НСК "Олимпийский". Об этом сообщил президент УПЛ Владимир Генинсон.

Вместе с тем, планируется, что поединок второго круга в конце мая пройдет уже в Одессе. До этого времени поле должны привести в порядок.

- Следующая домашняя игра "Черноморца" будет проходить в Киеве. Поле отдохнет 5 недель. Семена взошли, поле зеленое. Насколько оно будет готово принимать игру в мае – мы выйдем, посмотрим и примем решение на месте. Самое главное, все поняли, что мы не должны играть в болоте. В пятидесятых вообще поля не было, а в Англии играли просто в болоте. Но технологии ушли вперед. Болельщики, которые находятся перед телевизорами, хотят увидеть ту картинку, которая потом их приведет на стадион, – объяснил Генинсон каналу "Футбол-1".