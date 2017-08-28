Дарио Срна: "Нам очень приятно будет ехать в Мариуполь"

Защитник "горняков" – о скандале в украинском футболе

Капитан "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал тему №1 в украинском футболе – решение "Динамо" не ехать на матч в Мариуполь.

"Это не к нам вопрос. У нас своя дорога, а у "Динамо" своя. Но я хочу сказать, что мы будем уважать регламент. Нам очень приятно будет ехать в Мариуполь. Люди там очень любят футбол. Это показали игры с "Карпатами" и с Вересом. На этих матчах был практически полный стадион. Я не могу понять, почему жизнь футболистов дороже, чем людей, которые живут в Мариуполе? Там есть дети, которые идут в садики, в школы. Есть старики, есть простые рабочие. Люди там любят футбол. Я могу пообещать: что мы будем уважать регламент, с большим удовольствием приедем в Мариуполь и сделаем там футбольный праздник", – заявил Срна.

Напомним, ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что "Шахтер" обязательно приедет в Мариуполь.

Юристы считают, что "Динамо" присудят техническое поражение.