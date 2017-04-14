Даты и время начала матчей 27-го и 28-го туров чемпионата Украины

Стали известны даты и время начала матчей 27 и 28 туров Премьер-лиги

В Дирекции Премьер-лиги определились с датами матчей туров, которые пройдут в конце апреля – начале мая

Дирекция Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 27-го и 28-го туров чемпионата Украины.

Так, в 27-м туре "Шахтер" и "Динамо" свои матчи против "Александрии" и "Черноморца" проведут в воскресенье.

В 28-м туре в центральном матче "Шахтер" сыграет с "Зарей" в субботу, а "Динамо" в воскресенье примет "Александрию".

Напомним, что в таблице второго этапа ЧУ "Шахтер" опережает "Динамо" на 11 очков.

Все матчи чемпионата Украины 2016/17

27 ТУР

29 апреля (суббота)

"Звезда" — "Карпаты" 14:00

"Ворскла" — "Сталь" 17:00

30 апреля (воскресенье)

"Олимпик" — "Заря" 14:00

"Волынь" — "Днепр" 14:00

"Шахтер" — "Александрия" 17:00

"Черноморец" — "Динамо" 19:30

28 ТУР

5 мая (пятница)

"Волынь" — "Ворскла" 19:00

6 мая (суббота)

"Олимпик" — "Черноморец" 14:00

"Шахтер" — "Заря" 17:00

7 мая (воскресенье)

"Сталь" — "Карпаты" 14:00

"Звезда" — "Днепр" 17:00

"Динамо" — "Александрия" 19:30