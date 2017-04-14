Даты и время начала матчей 27-го и 28-го туров чемпионата Украины

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В Дирекции Премьер-лиги определились с датами матчей туров, которые пройдут в конце апреля – начале мая
Дирекция Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 27-го и 28-го туров чемпионата Украины.
Так, в 27-м туре "Шахтер" и "Динамо" свои матчи против "Александрии" и "Черноморца" проведут в воскресенье.
В 28-м туре в центральном матче "Шахтер" сыграет с "Зарей" в субботу, а "Динамо" в воскресенье примет "Александрию".
Напомним, что в таблице второго этапа ЧУ "Шахтер" опережает "Динамо" на 11 очков.
Все матчи чемпионата Украины 2016/17
27 ТУР
29 апреля (суббота)
"Звезда" — "Карпаты" 14:00
"Ворскла" — "Сталь" 17:00
30 апреля (воскресенье)
"Олимпик" — "Заря" 14:00
"Волынь" — "Днепр" 14:00
"Шахтер" — "Александрия" 17:00
"Черноморец" — "Динамо" 19:30
28 ТУР
5 мая (пятница)
"Волынь" — "Ворскла" 19:00
6 мая (суббота)
"Олимпик" — "Черноморец" 14:00
"Шахтер" — "Заря" 17:00
7 мая (воскресенье)
"Сталь" — "Карпаты" 14:00
"Звезда" — "Днепр" 17:00
"Динамо" — "Александрия" 19:30
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