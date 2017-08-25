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Сегодня, 15:31  Версия для печати  Отправить другу
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"Динамо" не поедет в Мариуполь – официальное заявление клуба http://www.segodnya.ua/img/article/10502/6_main.1503664353.png http://www.segodnya.ua/img/article/10502/6_tn.1503664353.png Новости Киевский клуб считает, что "в данных условиях невозможно проводить матчи в Мариуполе"
&quot;Динамо&quot; не поедет в Мариуполь на матч 7 тура чемпионата Украины
"Динамо" не поедет в Мариуполь на матч 7 тура чемпионата Украины

"Динамо" не поедет в Мариуполь – официальное заявление клуба

Киевский клуб считает, что "в данных условиях невозможно проводить матчи в Мариуполе"

На официальном сайте "Динамо" сегодня появилось сообщение, из текста которого можно понять, что команда не поедет на матч седьмого тура чемпионата Украины в Мариуполь. Напомним, что вчера "Мариуполь" написал открытое письмо "Динамо", сообщив, что киевляне до сих пор не сообщили о дате прибытия в Мариуполь, своем маршруте и т.д.

Приводим полностью текст сегодняшнего заявления "Динамо":

"В течение последних дней в отдельных СМИ активно распространяется недостоверная информация о том, что, якобы, киевское "Динамо" до сих пор не сообщило руководству ФК "Мариуполь" о перспективах своего участия в матче 7-го тура чемпионата УПЛ в г. Мариуполь.

Официально заявляем, что это – инсинуации, к которым в очередной раз прибегли отдельные должностные лица клуба-соперника и недобросовестные журналисты.

Письмами от 17.08.17 и 18.08.17 ФК "Динамо" заранее проинформировал ФК "Мариуполь" о невозможности при данных условиях проводить матчи в Мариуполе. Ссылаясь, в соответствии с требованиями Закона и Регламента безопасности ФИФА, на официальные рекомендации спецслужб и правоохранительных органов".

Ранее комитет по безопасности и стадионам ФФУ принял решение, что матч 7-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" не будет перенесен в другой город.

Глава Премьер-лиги заявил, что, если "Динамо" присудят техническое поражение, то так и будет. А вот СБУ предупредила ФФУ о рисках проведения матчей в Мариуполе.

Не хотели играть в Мариуполе и "Карпаты", но все-таки поехали на игру, где фанаты устроили драку со стюардами из-за российского флага.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: Мариуполь, чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Мариуполь

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