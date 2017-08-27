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"Динамо" просит назначить новую дату матча в Мариуполе http://www.segodnya.ua/img/article/10505/62_main.1503835187.png http://www.segodnya.ua/img/article/10505/62_tn.1503835187.png Новости Киевляне не поехали в Мариуполь на поединок седьмого тура чемпионата Украины из соображений безопасности
&quot;Динамо&quot; предлагает назначить новую дату матча с &quot;Мариуполем&quot;
"Динамо" предлагает назначить новую дату матча с "Мариуполем"

"Динамо" просит назначить новую дату матча в Мариуполе

Киевляне не поехали в Мариуполь на поединок седьмого тура чемпионата Украины из соображений безопасности

В субботу руководство "Динамо" обратилось с письмом к Федерации футбола Украины (ФФУ), украинской Премьер-лиге (УПЛ) и ФК "Мариуполь" относительно проведения матча седьмого тура ЧУв Мариуполе. В конце письма клуб просит назначить новую дату матча.

Приводим полный текст этого документа:

Президенту Федерации футбола Украины А.Павелко
Президенту ОПФКУ "Премьер-лига" В.Генинсону
копия: руководству ФК "Мариуполь"

Уважаемые господа!

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) в течение последних двух месяцев неоднократно обращался к Вам с требованием соблюдения законов Украины, нормативных актов и Регламента безопасности ФИФА о проведении календарного матча 7-го тура Чемпионата УПЛ в г. Мариуполь.

В своих обращениях мы говорили о невозможности проведения данного матча в Мариуполе в условиях и обстоятельствах, которые сложились на сегодняшний день. Ведь город находится на расстоянии 20 км от зоны ведения боевых действий украинских войск против боевиков незаконных воинских формирований.

Нормами Регламента безопасности ФИФА предусмотрено исключительное и эксклюзивное право правоохранительных органов и спецслужб государства оценивать риски при проведении футбольных матчей и предоставлять национальным ассоциациям рекомендации для выполнения.

ФК "Динамо" (Киев) 24.07.17 направил в Ваш адрес письма с подписями руководителей МВД Украины, Службы безопасности Украины и Управления государственной охраны Украины, в которых говорилось о высокой степени риска проведения массовых мероприятий на территории г. Мариуполь в данный момент. Подчеркивалось, что такие мероприятия могут иметь риски внешней террористической угрозы и несут опасность для жизни спортсменов и зрителей.

Решение Комитета ФФУ по безопасности стадионов 17.08.17 указало продолжить проведение матчей в г. Мариуполь и обязало местный футбольный клуб совместно с органами местной власти и правоохранительными органами отдельно к каждому календарному матчу предоставлять гарантии обеспечения безопасности участникам соревнований.

Главным основанием для принятия такого решения стали письма от местных органов внутренних дел и Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области. В них, в частности, говорилось, что при принятии Федерацией футбола Украины решения о проведении матчей в Мариуполе указанными органами будут приняты все возможные меры, предусмотренные их служебными обязанностями, направленные на обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей. Названные письма датированы 17-18 августа текущего года.

Согласно решению того же Комитета ФФУ, ФК "Мариуполь" как хозяин поля, а также местные органы власти обязаны по требованию гостевой команды предоставить не позднее, чем за 3 суток до начала матча, письма органов ГУНП и СБУ в области, которыми гарантируются проведение всех мер безопасности и оценивается возможность проведения матча, учитывая текущую оперативную ситуацию в городе.

К сожалению, по нашим неоднократным обращениям к ФК "Мариуполь" указанных писем ГУНП и СБУ ФК "Динамо" (Киев) по состоянию на 20 ч 26.08.17 (менее чем за сутки до начала матча) не получил. В то же время руководство клуба анализирует текущую оперативную обстановку на Мариупольском (Приморском) направлении проведения АТО (см. Официальный сайт АТЦ), где в течение последних дней, в т.ч. в течение этого периода, наблюдается резкое обострение ситуации. Зафиксированы многочисленные случаи открытия огня боевиками в сторону украинской территории.

В своих официальных обращениях киевское "Динамо" неоднократно декларировало свое желание играть в Мариуполе, но при условии стабилизации там оперативной обстановки и прекращения огня на прилегающих территориях. Мы осознаем важную социальную миссию футбола для поднятия боевого духа украинских войск и морально-психологической поддержки мирных жителей Мариуполя. Поэтому нас не нужно агитировать за патриотизм.

ФК "Динамо" Киев в очередной раз официально заявляет о готовности сыграть календарный матч 7-го тура УПЛ с ФК "Мариуполь" именно в городе Мариуполе. Это произойдет сразу после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском (Приморском) направлении и предоставления текущих оперативных писем от органов СБУ и ГУНП о принятии ими всех возможных мер для обеспечения безопасности пребывания и передвижения игроков и персонала ФК "Динамо" (Киев), обеспечения безопасного прибытия и пребывания болельщиков клуба в городе Мариуполе.

Ввиду активных миротворческих инициатив Президента Украины Петра Порошенко в целях прекращения огня в зоне АТО, а также поддержки этих политических шагов со стороны представителей "Нормандской четверки", мы надеемся, что данные инициативы увенчаются успехом, и мы с большим удовольствием посетим гостеприимное украинское Приазовье.

При условии выполнения вышеуказанных требований просим учесть нашу позицию по этому вопросу и назначить новую дату календарного матча в городе Мариуполе.

С уважением,
Вице-президент ФК "Динамо" (Киев) А.Мадзяновский

Напомним, что в пятницу "Динамо" в заявлении на официальном сайте сообщило, что не поедет на матч в Мариуполе.

Ранее комитет по безопасности и стадионам ФФУ принял решение, что матч 7-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" не будет перенесен в другой город.
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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"
Тэги: чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Мариуполь, ФФУ

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