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Вчера, 21:00  Версия для печати  Отправить другу
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"Динамо" – "Шахтер": "горняки" фавориты матча в Киеве http://www.segodnya.ua/img/article/10115/85_main.1491825734.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10115/85_tn.1491825734.jpg Новости Аналитики букмекерских контор считают, что у "Шахтера" больше шансов победить в матче с "Динамо"
Матч &quot;Динамо&quot; - &quot;Шахтер&quot; пройдет 21 апреля. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Матч "Динамо" - "Шахтер" пройдет 21 апреля. Фото ФК "Шахтер"

"Динамо" – "Шахтер": "горняки" фавориты матча в Киеве

Аналитики букмекерских контор считают, что у "Шахтера" больше шансов победить в матче с "Динамо"

В центральном матче 26-го тура чемпионата Украины состоится "украинское класико" "Динамо" – "Шахтер". Матч пройдет 21 апреля, но аналитики букмекерских контор уже подготовили коэффициенты на главное противостояние в украинском футболе.

"Шахтер", несмотря на выездной характер матча, будет фаворитом. Коэффициент на победу "горняков" – 2.20, тогда как на победу "Динамо" – 3.20, а на ничью – 3.50.

Самый вероятный счет – 1:1 (коэффициент 6), 0:1 (коэффициент 7) и 1:3 (коэффициент 8).

Напомним, что после 24 туров "Шахтер" опережает "Динамо" на шесть очков.

Матч "Динамо" – "Шахтер" пройдет в пятницк, 21 апреля. Начало – в 20:00.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: букмекеры, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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