"Динамо" – "Шахтер": "горняки" фавориты матча в Киеве

Аналитики букмекерских контор считают, что у "Шахтера" больше шансов победить в матче с "Динамо"

В центральном матче 26-го тура чемпионата Украины состоится "украинское класико" "Динамо" – "Шахтер". Матч пройдет 21 апреля, но аналитики букмекерских контор уже подготовили коэффициенты на главное противостояние в украинском футболе.

"Шахтер", несмотря на выездной характер матча, будет фаворитом. Коэффициент на победу "горняков" – 2.20, тогда как на победу "Динамо" – 3.20, а на ничью – 3.50.

Самый вероятный счет – 1:1 (коэффициент 6), 0:1 (коэффициент 7) и 1:3 (коэффициент 8).

Напомним, что после 24 туров "Шахтер" опережает "Динамо" на шесть очков.

Матч "Динамо" – "Шахтер" пройдет в пятницк, 21 апреля. Начало – в 20:00.