"Динамо" – "Шахтер": рекорды, интриги и прогноз от Федорчука

Новая схема Реброва против суперфлангов "горняков" - на матче грандов ждут 50 тысяч зрителей

Завтрашний матч "Динамо" - "Шахтер" (20:00, НСК "Олимпийский") может стать самым посещаемым в нынешнем чемпионате Украины. "На вторник было продано порядка 20 тысяч билетов, - рассказали нам на стадионе. - Каждый день уходило по пять тысяч. Но ближе к матчу болельщики активизируются. Поэтому 40-50 тысяч людей на НСК будет - к бабке не ходи".

Пока рекорд посещаемости держит сентябрьский матч этих же команд в Харькове (1:1), где стадион "Металлист" забился практически под завязку - 39 677 человек. Как сообщалось ранее, на НСК в пятницу вечером не пустят с рюкзаками и крупногабаритными сумками. На наш вопрос, не связано ли это с недавней взрывной атакой на автобус дортмундской "Боруссии", директор по внешним связям НСК Виктор Анисимов ответил: "Сейчас общая ситуация в мире непростая. И взрыв в метро в Петербурге, и инциденты на многих стадионах...Лучше перестраховаться, чтобы не произошло никаких казусов и люди чувствовали себя спокойно. А габаритные вещи можно будет оставить в камерах хранения "Олимпийского".

Ввиду новой формулы ЧУ, это будет третий за чемпионат матч "Динамо" и "Шахтера". Ранее так часто они встречались только в сезоне 2005/2006, когда обладателя первого места определял золотой матч в Кривом Роге, оставшийся за "горняками". И сейчас, за семь туров до финиша, дончане опережают киевлян на 11 очков, что делает их чемпионство почти неизбежным. Однако "Динамо" с таким раскладом еще не смирилось. Об этом свидетельствуют и разговоры о том, что "бело-синими" была обещана крупная сумма "Олимпику" за отбор очков в игре 25-го тура с "Шахтером", что, впрочем, не помешало "горнякам" разгромить соперника 4:0.

Несмотря на гостевой для подопечных Паулу Фонсеки статус поединка, именно их букмекеры называют фаворитами предстоящего классико.

"Если абстрагироваться от весенней части сезона, то я бы с этим согласился, - сказал нам эксперт Олег Федорчук. - Но сейчас, впервые за последние несколько лет, оценил бы шансы как 50 на 50. Все-таки между "Шахтером" и "Динамо" отрыв, который не отыгрывается. И это не могло не расхолодить "горняков", что мы видели по той же игре дончан с "Черноморцем" (1:2). В "Динамо" же удачно идет перестройка, команда более-менее наладила игру в обороне и почти не пропускает, вот на классе обыграла "Зарю". Поэтому психологически чувствует себя комфортно. Все вместе это дает основания ждать очень интересный матч. Кто забьет первым, тот и станет фаворитом в этой игре. Но, повторюсь, я не думаю, что ее результат может повлиять на судьбу чемпионства. 11 очков разрыва за 7 туров до конца - чтобы растерять такой перевес, надо четыре (!!!) раза проиграть. Сейчас вероятность "золота" "горняков" - процентов 98. Если и проиграют в пятницу, станет 80%. Все равно это подавляющее преимущество. И вообще, как ни парадоксально, отрицательный результат в предстоящем матче может даже сыграть на руку "Шахтеру", придав тонус футболистам на последний месяц сезона, в котором им еще предстоит борьба за Кубок Украины. Да и для сборной, которой в июне играть с финнами, это будет хорошо. Вспомните матч "Реал" - "Бавария": Мадрид начал играть, когда почувствовал опасность. Иногда большим командам встряска необходима. Я вовсе не желаю "Шахтеру" проигрыша, но он не станет для дончан трагедией".

Новая схема "Динамо" с тремя защитниками принесла киевлянам четыре победы кряду и развязала руки в атаке Ярмоленко и Гармашу, забившему в каждом из этих матчей. Кстати, вчера Денису исполнилось 27, и по этому случаю перед тренировкой он получил от Сергея Реброва подарок - клубную футболку с автографами партнеров. Однако, по мнению Олега Федорчука, новая модель "бело-синих" в поединке с "Шахтером" может и не сработать: "Да, Ярмоленко превратился в чистого нападающего. Это плюс для "Динамо". Но при такой схеме очень сложно играть, когда тебе отдают мяч, что показал недавний матч "МЮ" - "Челси" (2:0). На контратаках манкунианцы уверенно победили "синих", действующих в том же ключе, что и "Динамо". При такой схеме у киевлян появляются зоны на флангах, куда могут нырять соперники. Это открывает чудесные возможности для Тайсона и Марлоса. Во время контратак "Шахтера" трем центрбекам "Динамо" будет сложно перекрыть всю ширину поля. Тем более новички "бело-синих" Кадар и Пантич еще не идеально сыграны с партнерами. Португальские тренеры - хорошие тактики. Возможно, Фонсека схитрит и сыграет, а-ля "МЮ", вторым номером, что будет не очень комфортно для киевлян. Может ли Ребров на этот матч вернуться к игре в четыре защитника? Не думаю. Тогда игроки почувствуют, что тренер не уверен в себе".

На острие атак "Шахтера" Федорчук прогнозирует не Бланко Лещука, а Феррейру: "Лещук - таранного типа, трудяга, не типичный латиноамериканец, но не зря же у него украинская фамилия. Он хорошо играет головой. Но и защитники "Динамо" неплохо действуют на втором этаже. А вот Феррейра острее, хитрее, что ли. Поэтому в старте жду его".

Как мы сообщали, центрбек "Шахтера" Ордец не успевает восстановиться к игре с "Динамо". Скорее всего, в паре с Ракицким выйдет 34-летний Кучер. "Александр - старожил команды, предан ей, но возраст, как ни крути, уже сказывается, - говорит Федорчук. - Впрочем, на стороне этой пары сыгранность. И главное, Кучер уже психологически готов завершить карьеру в "Шахтере". Зная его еще с детского футбола, могу сказать, что он волевой человек. Думаю, соберет всю волю в кулак и сыграет так, чтобы его хорошо запомнили. Как говорил Штирлиц, последняя фраза всегда запоминается".

Кстати, арбитром матча назначен харьковчанин Константин Труханов, ни разу еще не судивший классико. В среднем за игру он показывает пять "горчичников". В 10 матчах сезона у него - одно удаление и один пенальти.