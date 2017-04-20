  • Александрия
  • Волынь
  • Ворскла
  • Динамо
  • Днепр
  • Заря
  • Звезда
  • Карпаты
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 09:22  Версия для печати  Отправить другу
×
"Динамо" – "Шахтер": рекорды, интриги и прогноз от Федорчука http://www.segodnya.ua/img/article/10143/48_main.1492669323.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10143/48_tn.1492669323.jpg Новости Новая схема Реброва против суперфлангов "горняков" - на матче грандов ждут 50 тысяч зрителей
&quot;Горняков&quot;, хотя они играют в гостях, букмекеры называют фаворитами. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
"Горняков", хотя они играют в гостях, букмекеры называют фаворитами. Фото ФК "Шахтер"

"Динамо" – "Шахтер": рекорды, интриги и прогноз от Федорчука

Новая схема Реброва против суперфлангов "горняков" - на матче грандов ждут 50 тысяч зрителей

Завтрашний матч "Динамо" - "Шахтер" (20:00, НСК "Олимпийский") может стать самым посещаемым в нынешнем чемпионате Украины. "На вторник было продано порядка 20 тысяч билетов, - рассказали нам на стадионе. - Каждый день уходило по пять тысяч. Но ближе к матчу болельщики активизируются. Поэтому 40-50 тысяч людей на НСК будет - к бабке не ходи".

Пока рекорд посещаемости держит сентябрьский матч этих же команд в Харькове (1:1), где стадион "Металлист" забился практически под завязку - 39 677 человек. Как сообщалось ранее, на НСК в пятницу вечером не пустят с рюкзаками и крупногабаритными сумками. На наш вопрос, не связано ли это с недавней взрывной атакой на автобус дортмундской "Боруссии", директор по внешним связям НСК Виктор Анисимов ответил: "Сейчас общая ситуация в мире непростая. И взрыв в метро в Петербурге, и инциденты на многих стадионах...Лучше перестраховаться, чтобы не произошло никаких казусов и люди чувствовали себя спокойно. А габаритные вещи можно будет оставить в камерах хранения "Олимпийского".

Ввиду новой формулы ЧУ, это будет третий за чемпионат матч "Динамо" и "Шахтера". Ранее так часто они встречались только в сезоне 2005/2006, когда обладателя первого места определял золотой матч в Кривом Роге, оставшийся за "горняками". И сейчас, за семь туров до финиша, дончане опережают киевлян на 11 очков, что делает их чемпионство почти неизбежным. Однако "Динамо" с таким раскладом еще не смирилось. Об этом свидетельствуют и разговоры о том, что "бело-синими" была обещана крупная сумма "Олимпику" за отбор очков в игре 25-го тура с "Шахтером", что, впрочем, не помешало "горнякам" разгромить соперника 4:0.  

Несмотря на гостевой для подопечных Паулу Фонсеки статус поединка, именно их букмекеры называют фаворитами предстоящего классико.

"Если абстрагироваться от весенней части сезона, то я бы с этим согласился, - сказал нам эксперт Олег Федорчук. - Но сейчас, впервые за последние несколько лет, оценил бы шансы как 50 на 50. Все-таки между "Шахтером" и "Динамо" отрыв, который не отыгрывается. И это не могло не расхолодить "горняков", что мы видели по той же игре дончан с "Черноморцем" (1:2). В "Динамо" же удачно идет перестройка, команда более-менее наладила игру в обороне и почти не пропускает, вот на классе обыграла "Зарю". Поэтому психологически чувствует себя комфортно. Все вместе это дает основания ждать очень интересный матч. Кто забьет первым, тот и станет фаворитом в этой игре. Но, повторюсь, я не думаю, что ее результат может повлиять на судьбу чемпионства. 11 очков разрыва за 7 туров до конца - чтобы растерять такой перевес, надо четыре (!!!) раза проиграть. Сейчас вероятность "золота" "горняков" - процентов 98. Если и проиграют в пятницу, станет 80%. Все равно это подавляющее преимущество. И вообще, как ни парадоксально, отрицательный результат в предстоящем матче может даже сыграть на руку "Шахтеру", придав тонус футболистам на последний месяц сезона, в котором им еще предстоит борьба за Кубок Украины. Да и для сборной, которой в июне играть с финнами, это будет хорошо. Вспомните матч "Реал" - "Бавария": Мадрид начал играть, когда почувствовал опасность. Иногда большим командам встряска необходима. Я вовсе не желаю "Шахтеру" проигрыша, но он не станет для дончан трагедией".

Новая схема "Динамо" с тремя защитниками принесла киевлянам четыре победы кряду и развязала руки в атаке Ярмоленко и Гармашу, забившему в каждом из этих матчей. Кстати, вчера Денису исполнилось 27, и по этому случаю перед тренировкой он получил от Сергея Реброва подарок - клубную футболку с автографами партнеров. Однако, по мнению Олега Федорчука, новая модель "бело-синих" в поединке с "Шахтером" может и не сработать: "Да, Ярмоленко превратился в чистого нападающего. Это плюс для "Динамо". Но при такой схеме очень сложно играть, когда тебе отдают мяч, что показал недавний матч "МЮ" - "Челси" (2:0). На контратаках манкунианцы уверенно победили "синих", действующих в том же ключе, что и "Динамо". При такой схеме у киевлян появляются зоны на флангах, куда могут нырять соперники. Это открывает чудесные возможности для Тайсона и Марлоса. Во время контратак "Шахтера" трем центрбекам "Динамо" будет сложно перекрыть всю ширину поля. Тем более новички "бело-синих" Кадар и Пантич еще не идеально сыграны с партнерами. Португальские тренеры - хорошие тактики. Возможно, Фонсека схитрит и сыграет, а-ля "МЮ", вторым номером, что будет не очень комфортно для киевлян. Может ли Ребров на этот матч вернуться к игре в четыре защитника? Не думаю. Тогда игроки почувствуют, что тренер не уверен в себе".

На острие атак "Шахтера" Федорчук прогнозирует не Бланко Лещука, а Феррейру: "Лещук - таранного типа, трудяга, не типичный латиноамериканец, но не зря же у него украинская фамилия. Он хорошо играет головой. Но и защитники "Динамо" неплохо действуют на втором этаже. А вот Феррейра острее, хитрее, что ли. Поэтому в старте жду его".

Как мы сообщали, центрбек "Шахтера" Ордец не успевает восстановиться к игре с "Динамо". Скорее всего, в паре с Ракицким выйдет 34-летний Кучер. "Александр - старожил команды, предан ей, но возраст, как ни крути, уже сказывается, - говорит Федорчук. - Впрочем, на стороне этой пары сыгранность. И главное, Кучер уже психологически готов завершить карьеру в "Шахтере". Зная его еще с детского футбола, могу сказать, что он волевой человек. Думаю, соберет всю волю в кулак и сыграет так, чтобы его хорошо запомнили. Как говорил Штирлиц, последняя фраза всегда запоминается".

Кстати, арбитром матча назначен харьковчанин Константин Труханов, ни разу еще не судивший классико. В среднем за игру он показывает пять "горчичников". В 10 матчах сезона у него - одно удаление и один пенальти. 
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Автор: Люлька Олег
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Написать модератору
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2017 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"