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Вчера, 21:24  Версия для печати  Отправить другу
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"Динамо" уверенно разгромило "Олимпик" и приблизилось к "Шахтеру" http://www.segodnya.ua/img/article/10113/89_main.1491762273.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10113/89_tn.1491762273.jpg Новости Второй матч подряд Ярмоленко оформляет дубль, а Гармаш и Беседин забивают по голу
Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

"Динамо" уверенно разгромило "Олимпик" и приблизилось к "Шахтеру"

Второй матч подряд Ярмоленко оформляет дубль, а Гармаш и Беседин забивают по голу

Киевское "Динамо" в заключительном матче 24-го тура на своем стадионе разгромило донецкий "Олимпик".

Еще в первом тайме по голу на свой счет записали Артем Беседин и Андрей Ярмоленко, а после перерыва Денис Гармаш и все тот е Ярмоленко довели счет до разгромного.

После этой победы киевляне сократили отставание от лидирующего "Шахтера" до 11 баллов и на столько же оторвались от "Зари".

"Динамо" – "Олимпик" – 4:0
Голы: Беседин (21), Ярмоленко (26, 65), Гармаш (51)

"Динамо": Коваль, Кадар, Вида, Антунеш, Морозюк, Гармаш (Буяльский, 79), Шепелев (Рыбалка, 64), Ярмоленко, Сидорчук (Федорчук, 70), Пантич, Беседин.

"Олимпик": Махарадзе, Гошкодеря (Хомутов, 79), Олейник, Иллой-Айет, Немчанинов, Богданов, Поступаленко (Цимбалюк, 46), Моха, Матяж (Гемега, 46), Гришко, Гринь.

Предупреждения: Морозюк (58), Иллой-Айет (60), Гришко (90).

 
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Олимпик Донецк

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