"Динамо" во второй раз в сезоне обыграло "Зарю" в чемпионате Украины

Четвертый матч подряд гол забивает полузащитник киевлян Денис Гармаш

Киевское "Динамо" в центральном матче 25-го тура на выезде обыграло луганскую "Зарю".

Счет в матче открыл Денис Гармаш, забивший в четвертом матче "Динамо" подряд. В конце первого тайма Сидорчук упустил шанс удвоить преимущество команды, угодив в штангу.

Второй тайм "Заря" провела более активно, а киевляне переключились на контратакующую игру. Несколько раз к воротам Коваля прорывался Бонавентуре, но пробить голкипера ему не удалось

"Заря" – "Динамо" – 0:1

Гол: Гармаш (39)

"Заря": Левченко, Чечер, Опанасенко, Форстер, Соболь, Харатин, Чайковский, Любенович (Петряк, 30; Липартия, 46), Гордиенко, Бонавентуре, Паулиньо.

"Динамо": Коваль, Кадар, Вида, Антунеш, Морозюк, Гармаш (Корзун, 88), Шепелев (Рыбалка, 77), Ярмоленко, Сидорчук, Пантич, Беседин (Яремчук, 85).

Предупреждения: Шепелев (68), Пантич (70), Форстер (79).