"Днепр" и "Сталь" завершили матч без голов

Команды сыграли вничью в чемпионате Украины

В 25 туре чемпионата Украины во второй шестерки сошлись "Днепр" и "Сталь". Подопечные Михайленко продолжили свою впечатляющую серию – девять матчей без поражений! Правда, и победить на сей раз не вышло.

Команды провели активно поединок. У хозяев опасно обострял Довбик, у гостей имел шансы отличиться Карикари. Однако зрители голов в матче так и не увидели.

"Днепр" – "Сталь" – 0:0

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