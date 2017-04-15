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"Днепр" и "Сталь" завершили матч без голов http://www.segodnya.ua/img/article/10132/39_main.1492272903.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10132/39_tn.1492272903.jpg Новости Команды сыграли вничью в чемпионате Украины
Фото ФК &quot;Днепр&quot;
Фото ФК "Днепр"

"Днепр" и "Сталь" завершили матч без голов

Команды сыграли вничью в чемпионате Украины

В 25 туре чемпионата Украины во второй шестерки сошлись "Днепр" и "Сталь". Подопечные Михайленко продолжили свою впечатляющую серию – девять матчей без поражений! Правда, и победить на сей раз не вышло. 

Команды провели активно поединок. У хозяев опасно обострял Довбик, у гостей имел шансы отличиться Карикари. Однако зрители голов в матче так и не увидели.

"Днепр" – "Сталь" – 0:0

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, ФК Днепр, Сталь Каменское

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