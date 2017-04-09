"Днепр" – "Карпаты": Сваток забил гол в свои ворота, Довбик – дважды в чужие

Поединок чемпионата Украины завершился вничью

Сегодня в матче 24 тура чемпионата Украины встретились команды, которые ведут борьбу за выживание. "Карпаты" принимали на своем поле "Днепр".

Матч получился богатым на голы. Хозяева первыми открыли счет. На 27-й минуте после прострела с правого фланга, мяч от ноги Сватка влетел в днепровские ворота. Гости смогли отыграться в начале второго тайма. Прострел с фланга замкнул Довбик.

Вскоре он оформил дубль, точно пробив с пределов штрафной. Однако последнее слово оказалось за "Карпатами". Сваток проиграл борьбу Худобяку, позволив капитану "львов" сравнять счет.

Сначала гол записали на Сватка, но затем в протоколе главного арбитра появилась фамилия Худобяка.

"Карпаты" – "Днепр" – 2:2

Голы: Сваток (27, аг) Худобяк (68) – Довбик (50, 64)