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Вчера, 16:07  Версия для печати  Отправить другу
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"Днепр" – "Карпаты": Сваток забил гол в свои ворота, Довбик – дважды в чужие http://www.segodnya.ua/img/article/10113/39_main.1491743232.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10113/39_tn.1491743232.jpg Новости Поединок чемпионата Украины завершился вничью
Фото ФК &quot;Днепр&quot;
Фото ФК "Днепр"

"Днепр" – "Карпаты": Сваток забил гол в свои ворота, Довбик – дважды в чужие

Поединок чемпионата Украины завершился вничью

Сегодня в матче 24 тура чемпионата Украины встретились команды, которые ведут борьбу за выживание. "Карпаты" принимали на своем поле "Днепр".

Матч получился богатым на голы. Хозяева первыми открыли счет. На 27-й минуте после прострела с правого фланга, мяч от ноги Сватка влетел в днепровские ворота. Гости смогли отыграться в начале второго тайма. Прострел с фланга замкнул Довбик.

Вскоре он оформил дубль, точно пробив с пределов штрафной. Однако последнее слово оказалось за "Карпатами". Сваток проиграл борьбу Худобяку, позволив капитану "львов" сравнять счет.

Сначала гол записали на Сватка, но затем в протоколе главного арбитра появилась фамилия Худобяка.

"Карпаты" – "Днепр" – 2:2
Голы: Сваток (27, аг) Худобяк (68) – Довбик (50, 64) 
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, ФК Днепр, Карпаты Львов

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