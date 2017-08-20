Дубль Артема Кравца помог "Динамо" разгромить "Сталь"

В шестом туре чемпионата Украины киевляне на своем поле обыграли "Сталь" со счетом 4:1

В матче шестого тура чемпионата Украины "Динамо" обыграло "Сталь". Поединок в воскресенье прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 4:1.

Дублем в составе победителей отметился Артем Кравец, который забил по голу в каждом из таймов. Еще по одному мячу на свой счет записали Артем Беседин и Домагой Вида. Гол престижа у гостей оформил Орест Кузик.

После этого матча "Динамо" набрало 16 очков и вернулось на первое место в таблице ЧУ. Ранее на сутки лидерство захватил "Шахтер", который в субботу в матче шестого тура обыграл "Олимпик" со счетом 2:0.

Таблица чемпионата Украины.

"Динамо" – "Сталь" – 4:1 (3:0)

Голы: Беседин (2), Кравец (26), Вида (41), Кравец (65) – Кузик (54)

Желтые карточки: Мысык (42), Малакян (55)

Все матчи чемпионата Украины 2017/18.

Ранее в шестом туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Олимпик" (2:0), "Черноморец" минимально уступил "Вересу" (0:1), а "Зирка" на своем поле обыграла "Зарю" (2:1), которой скоро стартовать в групповом этапе Лиги Европы. "Карпаты" и "Александрия" сыграли вничью – 0:0, а "Ворскла" обыграла "Мариуполь" (1:0) и поднялась на третью строчку в таблицу ЧУ.