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Эдуардо покидает "Шахтер" – официально http://www.segodnya.ua/img/article/7823/80_main.1482487206.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/80_tn.1482487206.jpg Новости Хорватский нападающий бразильского происхождения провел за "горняков" 173 матча и забил 57 мячей
Эдуардо покидает &quot;Шахтер&quot;. Фото shakhtar.com
Эдуардо покидает "Шахтер". Фото shakhtar.com

Эдуардо покидает "Шахтер" – официально

Хорватский нападающий бразильского происхождения провел за "горняков" 173 матча и забил 57 мячей

Хорватский нападающий "Шахтера" Эдуардо покидает команду. "Шахтер" благодарит Эдуардо за годы, проведенные в команде, за огромный вклад в достижения клуба, желает ему успехов, новых футбольных и жизненных побед!", – говорится в сообщении на официальном сайте "Шахтера".

Эдуардо да Силва перешел в "Шахтер" из лондонского "Арсенала" в июле 2010 года. В дебютном сезоне Дуду стал лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов, его голы помогли "оранжево-черным" обыграть "Арсенал" и "Рому" и выйти в четвертьфинал турнира. Точный удар хорвата принес дончанам победу в финале Кубка Украины – 2011. Всего за первые четыре сезона Эдуардо завоевал с "горняками" восемь трофеев.

В сезоне – 2014/15 нападающий выступал за бразильский клуб "Фламенго".

В 2015 году Эдуардо вернулся в "Шахтер" и провел свой самый сильный сезон за "оранжево-черных". На его счету важнейшие голы в плей-офф Лиги Европы, Премьер-лиге и Кубке Украины (18 мячей во всех турнирах). В итоговом голосовании болельщики назвали Эдуардо лучшим игроком сезона – 2015/16.

В общей сложности хорватский форвард провел за "горняков" 173 матча и забил 57 мячей. Он четырежды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.

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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Тэги: чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Эдуардо
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