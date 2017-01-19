Экс-голкипер "Шахтера" подписал контракт с "Ворсклой"

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Богдан Сарнавский заключил соглашение с полтавским клубом на полтора года
Сегодня с полтавской "Ворсклой" подписал контракт бывший голкипер донецкого "Шахтера" Богдан Сарнавский.
Вратарь подписал соглашение на полтора года.
Напомним, что последним клубом 21-летнего голкипера была российская "Уфа" за которую он так и не провел ни одного матча. Начинал Сарнавский в "Динамо", потом играл в киевском "Арсенале". В "Шахтере" выступал с 2013 года. Но сыграл за этого время лишь два матча.
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