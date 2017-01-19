  • Александрия
  • Волынь
  • Ворскла
  • Динамо
  • Днепр
  • Заря
  • Звезда
  • Карпаты
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 14:52  Версия для печати  Отправить другу
×
Экс-голкипер "Шахтера" подписал контракт с "Ворсклой" http://www.segodnya.ua/img/article/7898/20_main.1484830368.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/20_tn.1484830368.jpg Новости Богдан Сарнавский заключил соглашение с полтавским клубом на полтора года
Сарнавский подписывает контракт. Фото ФК &quot;Ворскла&quot;
Сарнавский подписывает контракт. Фото ФК "Ворскла"

Экс-голкипер "Шахтера" подписал контракт с "Ворсклой"

Богдан Сарнавский заключил соглашение с полтавским клубом на полтора года

Сегодня с полтавской "Ворсклой" подписал контракт бывший голкипер донецкого "Шахтера" Богдан Сарнавский.

Вратарь подписал соглашение на полтора года.

Напомним, что последним клубом 21-летнего голкипера была российская "Уфа" за которую он так и не провел ни одного матча. Начинал Сарнавский в "Динамо", потом играл в киевском "Арсенале". В "Шахтере" выступал с 2013 года. Но сыграл за этого время лишь два матча.

Читайте также:
Украинский вратарь Сарнавский покинул российский клуб "Уфа"
В "Ворсклу" на просмотр прибыл бывший вратарь "Шахтера"
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Официальный сайт ФК "Ворскла"
Тэги: футбол, вратарь, Ворскла Полтава, Богдан Сарнавский
Ранее писали
Виктор Коваленко - лучший молодой футболист Украины в 2016 году. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Стал известен лучший молодой футболист Украины по итогам 2016 года Сегодня, 14:30
Александр Шовковский
Александр Шовковский: "Мне было бы неприятно прийти на стадион с ребенком из-за речевок" Сегодня, 11:53
Домагой Вида. Фото AFP
Защитника киевского "Динамо" оштрафовали на 10 200 гривен за езду в пьяном виде Вчера, 22:13
 
Сиваков против Ибрагимовича в матче Лиги Европы. Фото AFP
Защитник Михаил Сиваков покинул луганскую "Зарю" Вчера, 18:28
"Карпаты" проиграли бразильскому клубу дело в суде Лозанны
"Карпаты" проиграли бразильскому клубу дело в суде Лозанны Вчера, 18:16
ФИФА может наказать &quot;Днепр&quot;. Фото AFP
Если сегодня "Днепр" не погасит долг, 31 января ФИФА может понизить клуб в классе Вчера, 17:24
 

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Написать модератору
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2017 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"