Экс-голкипер "Шахтера" подписал контракт с "Ворсклой"

Богдан Сарнавский заключил соглашение с полтавским клубом на полтора года

Сегодня с полтавской "Ворсклой" подписал контракт бывший голкипер донецкого "Шахтера" Богдан Сарнавский.

Вратарь подписал соглашение на полтора года.

Напомним, что последним клубом 21-летнего голкипера была российская "Уфа" за которую он так и не провел ни одного матча. Начинал Сарнавский в "Динамо", потом играл в киевском "Арсенале". В "Шахтере" выступал с 2013 года. Но сыграл за этого время лишь два матча.

Читайте также:

Украинский вратарь Сарнавский покинул российский клуб "Уфа"

В "Ворсклу" на просмотр прибыл бывший вратарь "Шахтера"

