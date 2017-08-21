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Эксперт: "Шахтер возвращается к той игре, которая принесла ему чемпионство" http://www.segodnya.ua/img/article/10489/6_main.1503297556.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10489/6_tn.1503297556.jpg Новости Виктор Грачев прокомментировал матч "горняков" с "Олимпиком"
&quot;Горняки&quot; переиграли &quot;олимпийцев&quot;. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
"Горняки" переиграли "олимпийцев". Фото ФК "Шахтер"

Эксперт: "Шахтер возвращается к той игре, которая принесла ему чемпионство"

Виктор Грачев прокомментировал матч "горняков" с "Олимпиком"

В чемпионате Украины по футболу исчез последний ноль в графе пропущенных мячей. Сухая серия "Олимпика" прервалась на 480-й минуте, когда аргентинский форвард "Шахтера" Феррейра головой вогнал мяч в сетку олимпийцев после классного корнера Срны. Это было в первом тайме. Во втором Марлос реализовал заработанный им же пенальти. В итоге центральный матч шестого тура УПЛ в Харькове "Шахтер" vs "Олимпик", завершился убедительной победой чемпиона – 2:0.

"Шахтер" в тактическом плане всегда играет грамотно, вот и в этот раз нейтрализовал сильные стороны соперника, при этом использовав свои козыри, - сказал нам знаменитый в прошлом форвард "оранжево-черных" Виктор Грачев. – Подопечные Фонсеки практически выключили из игры лидера "Олимпика", лучшего игрока ЧУ по системе гол+пас Моху. Тот же Срна минут 70 почти не подключался к атакам, закрывая испанского марокканца. Плюс контролировать эту зону помогали то Фред, то Степаненко. Как следствие, за исключением одного исполнения своего коронного номера – ухода вправо с ударом, Моха ничем не запомнился. Это был не тот футболист, который в предыдущие пять туров разрывал оборону соперников. Кстати, что касается его возможного ухода из "Олимпика", о котором так много говорят, – думаю, без него команда будет бороться уже вовсе не за третье место. Он сейчас такой футболист, как Ярмоленко для "Динамо". Убери его, и они не будут знать, что делать".

"Шахтер" же заметно прибавил в командном движении и прессинге на чужой половине поля – компоненте, который до этого еще не особо применял, – говорит Грачев. – Показатель класса "горняков" – для победы над "Олимпиком" они затратили ровно столько усилий, сколько требовалось. Спокойно, без нервотрепки. Могли ведь и третий мяч забить – судья не дал явный пенальти за игру Эмерсона рукой. Словом, "Шахтер" возвращается к той игре, которая принесла ему чемпионство и кубок в прошлом сезоне – встречают высоко соперника и не дают подходить к своим воротам. Но через три недели в Лиге чемпионов надо будет бежать и вперед, и назад. С "Олимпиком" надо было только вперед. Там уже понадобится более высокая функциональная подготовка".

Чемпионат Украины: расписание и результаты 6-го тура, таблица Премьер-лиги
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Автор: Юрков Богдан
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Олимпик Донецк, Виктор Грачев

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