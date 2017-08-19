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Вчера, 13:23  Версия для печати  Отправить другу
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Если "Динамо" присудят техническое поражение, то так и будет – глава Премьер-лиги http://www.segodnya.ua/img/article/10486/31_main.1503138222.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10486/31_tn.1503138222.jpg Новости Владимир Генинсон прокомментировал скандал вокруг матча в Мариуполе
Владимир Генинсон. Фото &quot;Сегодня&quot;
Владимир Генинсон. Фото "Сегодня"

Если "Динамо" присудят техническое поражение, то так и будет – глава Премьер-лиги

Владимир Генинсон прокомментировал скандал вокруг матча в Мариуполе

Молодежная команда киевского "Динамо" в пятницу должна была сыграть поединок третьего тура чемпионата U-19 на выезде против "Мариуполя".

Но на поле вышла только команда "Мариуполя": ребята немного побуцали мяча, и почти сразу арбитр Никита Богатырь отправил их в подтрибунное помещение. А киевлянам теперь грозит техническое поражение.

Регламент украинской Премьер-лиги дает четкий ответ, что делать в случае неявки команды на игру. Для этого нужно смотреть второй раздел, девятую статью, пункт 20-й: "За неявку команды на матч без уважительной причины ей засчитывается техническое поражение 0:3, команде-сопернице – техническая победа 3:0, а к клубу, команда которого не явилась на матч, применяются дисциплинарные санкции".

Владимир Генинсон, президент УПЛ: "Все должно быть в рамках закона. Если все гарантии были предоставлены вовремя, то клуб должен был ехать. Если КДК посчитает, что должно быть присуждено техническое поражение – 0:3, то так оно и будет.

Наблюдатель арбитража передаст свой рапорт в КДК ФФУ, и КДК вынесет свое решение. У "Динамо" Киев будет возможность апелляции. Если она подастся, то будет пересмотрение решения, если не будет апелляции, значит, решение КДК вступит в силу. Когда клубы не появлялись на матчи, в основном им присуждались технические поражения".

Напомним, что через неделю основная команда "Динамо" должна играть в Мариуполе. Но клуб отказывается ехать на матч, выпустив официальное заявление.

Не хотели играть в Мариуполе и "Карпаты", но все-таки поехали на игру, где фанаты устроили драку со стюардами из-за российского флага.
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Источник: Канал Футбол
Тэги: футбол, Динамо Киев, ФК Мариуполь, премьер-лига

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