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Если сегодня "Днепр" не погасит долг, 31 января ФИФА может понизить клуб в классе http://www.segodnya.ua/img/article/7895/14_main.1484753136.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/14_tn.1484753136.jpg Новости Задолженность перед испанскими тренерами 300 тысяч евро
ФИФА может наказать &quot;Днепр&quot;. Фото AFP
ФИФА может наказать "Днепр". Фото AFP

Если сегодня "Днепр" не погасит долг, 31 января ФИФА может понизить клуб в классе

Задолженность перед испанскими тренерами 300 тысяч евро

"Днепр" до сих пор не ликвидировал свои задолженности перед испанскими тренерами. Команда уже лишилась девяти очков, а следующая санкция – понижение в классе. 18 января – последний день для того, чтобы рассчитаться.

- Сегодня у "Днепра" последний день, чтобы заплатить долг агенту. Если "Днепр" не рассчитается, 31 января ФИФА рассмотрит вопрос применения санкций вплоть до перевода в низшую лигу, – подтвердил секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко.

- Какова сумма долга?
- В районе 300 тысяч евро.

Исполнительным органом для осуществления наказания будет ФФУ. Но в федерации пока не думали, как именно решать эту проблему. Там надеются, что "Днепр" все согласует по-мирному.

- Соответствующий механизм может быть предписан в решении ФИФА. Там может быть указано: или моментальный перевод в первую лигу, или в конце сезона, – сказал Грищенко каналу "Футбол 1". – Рано говорить о механизмах имплементации наказания, которое еще не применено. ФИФА пытается заинтересовать "Днепр" выполнить определенные обязательства. ФФУ в этом деле лишь сторонний наблюдатель. Организация следит за делом по мере поступления информации.
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Источник: Террикон
Тэги: футбол, ФФУ, ФК Днепр, ФИФА
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