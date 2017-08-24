ФФУ не стала менять место проведения матча "Мариуполь" — "Динамо"

Поединок чемпионата Украины состоится в Мариуполе 27 августа

17 августа комитет по вопросам стадионов и безопасности ФФУ провел специальное совещание, посвященное теме матча "Мариуполь" – "Динамо", который должен состояться в Мариуполе 27 августа в рамках 7-го тура УПЛ.

Ранее "Динамо" заявляло о нежелании играть в Мариуполе из-за близости города к зоне АТО. Позднее киевляне требовали письменных гарантий от правоохранительных органов, в противном случае не хотели выезжать на матч.

В итоге ФФУ и УПЛ не увидели оснований для отмены матча или его переноса в другой город, сообщает ТРК "Футбол 1".

Таким образом, матч "Мариуполь" – "Динамо" состоится 27 августа в Мариуполе, хотя ранее появились сообщения, что игра может состояться в другом городе.

Президент ФФУ Андрей Павелко сообщил о том, что матч посетит специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине во главе с первым заместителем ее председателя Александром Хугом.

Не хотели играть в Мариуполе и "Карпаты", но все-таки поехали на игру, где фанаты устроили драку со стюардами из-за российского флага.