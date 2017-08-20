ФК "Мариуполь" подписал контракт с чемпионом Европы

На правах свободного агента клуб усилил вратарь Игорь Левченко

Футбольный клуб "Мариуполь" объявил о подписании еще одного новичка. Вратарь Игорь Левченко перешел в "Мариуполь" на правах свободного агента. Контракт заключен до конца сезона.

Игорь Левченко родился 23-го февраля 1991 года в Донецке. Воспитанник "Олимпика" (Донецк). Также один год провел в школе одесского "Черноморца".

В 2009-м году Игорь в составе юношеской сборной Украины выиграл чемпионат Европы. Левченко на турнире провел 5 игр, в которых пропустил 3 мяча.

За "Олимпик", который выступал во Второй лиге, вратарь провел 46 матчей. В сезоне 2010/11 Левченко выступал за молодежный состав запорожского "Металлурга". В 2011-м году Игорь стал игроком луганской "Зари": 12 игр в Премьер-лиге, 53 матча в молодежном чемпионате.

Напомним, что на этой неделе полузащитник Вячеслав Танковский стал игроком ФК "Мариуполь".