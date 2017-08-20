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ФК "Мариуполь" подписал контракт с чемпионом Европы http://www.segodnya.ua/img/article/10487/82_main.1503226235.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10487/82_tn.1503226235.jpg Новости На правах свободного агента клуб усилил вратарь Игорь Левченко
Игорь Левченко. Фото ФК &quot;Мариуполь&quot;
Игорь Левченко. Фото ФК "Мариуполь"

ФК "Мариуполь" подписал контракт с чемпионом Европы

На правах свободного агента клуб усилил вратарь Игорь Левченко

Футбольный клуб "Мариуполь" объявил о подписании еще одного новичка. Вратарь Игорь Левченко перешел в "Мариуполь" на правах свободного агента. Контракт заключен до конца сезона.

Игорь Левченко родился 23-го февраля 1991 года в Донецке. Воспитанник "Олимпика" (Донецк). Также один год провел в школе одесского "Черноморца".

В 2009-м году Игорь в составе юношеской сборной Украины выиграл чемпионат Европы. Левченко на турнире провел 5 игр, в которых пропустил 3 мяча.

За "Олимпик", который выступал во Второй лиге, вратарь провел 46 матчей. В сезоне 2010/11 Левченко выступал за молодежный состав запорожского "Металлурга". В 2011-м году Игорь стал игроком луганской "Зари": 12 игр в Премьер-лиге, 53 матча в молодежном чемпионате. 

Напомним, что на этой неделе полузащитник Вячеслав Танковский стал игроком ФК "Мариуполь".
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Источник: ФК Мариуполь
Тэги: футбол, ФК Мариуполь

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