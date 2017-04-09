Фонсека: "Ни в коем случае нельзя думать, что мы уже что-то выиграли"

Наставник "горняков" поздравил "Черноморец" с победой

Пресс-конференция главного тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки после матча с "Черноморцем" в чемпионате Украины.

- Есть поединки, которые сложно комментировать. Это один из них. Наша команда старалась делать все, было много голевых моментов. Мы проводили практически все время у ворот соперника. "Черноморец" же, пробравшись пару раз к нашим, воспользовался моментами и забил. Это футбол, и потому хочу поздравить соперника с победой.

– Сегодня вы потерпели первое поражение в чемпионате. Значит ли это, что "Олимпику" в следующем туре не поздоровится?

- Честно говоря, мы не слишком переживаем об оппонентах. В первую очередь должны думать о себе, о нашей команде. Давным-давно говорю футболистам: ни в коем случае нельзя думать, что мы уже что-то выиграли. Возможно, сегодняшний матч является отличным предупреждением, подтверждающим мои слова. Нужно еще много работать и очень многое сделать для победы.