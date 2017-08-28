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Игорь Суркис: "Почему такая истерия? Команда не является – ей засчитывают техническое поражение" http://www.segodnya.ua/img/article/10507/61_main.1503916700.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10507/61_tn.1503916700.jpg Новости Глава "Динамо" – о скандальной ситуации вокруг матча с "Мариуполем"
Игорь Суркис
Игорь Суркис. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Игорь Суркис: "Почему такая истерия? Команда не является – ей засчитывают техническое поражение"

Глава "Динамо" – о скандальной ситуации вокруг матча с "Мариуполем"

Президент "Динамо" Игорь Суркис в программе "Профутбол" высказался относительно ситуации относительно выездного матча в Мариуполе.

"Почему поднята такая истерия? Команда не является – ей засчитывают техническое поражение. Вопросов нет. Но они же знают заранее, что проиграют все суды, которые будут независимыми, а не в нашей Федерации футбола, выполняющей что-то "под козырек".

Есть несколько вариантов. Первый – перенести матч в Киев. Второй вариант, если, как заявляет президент нашей страны, что прекратятся обстрелы, то второго декабря сыграть в Мариуполе. Есть еще вариант – сыграть два матча на нейтральном поле. Не будоражить ни общественность, никого. И еще один вариант. Если "Мариуполь" выйдет в шестерку – все четыре матча сыграть на нейтральном поле.

Скажите, какой перевес мы хотим? Если меня спросят, должен ли туда ехать "Шахтер", я тоже отвечу, что не уверен по поводу безопасности для футболистов на сегодняшний день. А поедут ли туда иностранцы, я тоже не уверен. Зачем им туда ехать?

В свое время, когда ко мне обратился "Мариуполь", а там играть было нельзя, они сказали, что не могут приехать, потому что нет денег ни на самолет, ни на гостиницу. Слава Богу, жив Павлов. Он может это подтвердить.

Я предоставил и самолет, и гостиницу, и стадион. Я не понимаю, для чего это разжигается перед играми сборной. Мы высказали свою позицию. Мы готовы ехать туда, куда нам скажут, но безопасность должна быть для болельщиков, команды и сотрудников клуба. Всякое может случиться. Но если сегодня заранее не рекомендуют, а говорят, мол, езжайте, потому что едут все.

Если мы станем на мосту, и десять человек скажут, что они хотят прыгнуть, а я скажу, что не хочу, то я тогда, получается, трус? Есть же разумные вещи. Неужели футбольный матч стоит таких рисков? Давайте мы прекратим политику возле футбола. Я никогда не был политиком и хотел бы сказать тем людям, которые с горячими головами хотят видеть "Динамо" в Мариуполе, успокоиться. Мы приедем и в Донецк, и в Мариуполь и будем играть в футбол", – заявил Суркис.

Напомним, что "Динамо" не поехало на матч в Мариуполь. По мнению юристов, клубу засчитают техническое поражение, а выиграть суд в Лозанне будет очень сложно.

Ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что "Шахтер" обязательно приедет в Мариуполь.
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Источник: Динамомания
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Игорь Суркис

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