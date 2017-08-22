Исполком ФФУ подтвердил: матч "Мариуполь" – "Динамо" должен быть сыгран в Мариуполе

Андрей Павелко рассказал, что одним из варинтов было проведение матча седьмого тура в Киеве, а во втором круге – в Мариуполе

Во вторник в Киеве в Доме Футбола состоялось заседание Исполкома Федерации Футбола Украины (ФФУ).

Исполком поддержал решение комитета ФФУ по стадионам и безопасности о проведении матчей Премьер-лиги в Мариуполе. За такое решение проголосовали 28 членов Исполкома, двое были против.

Решение прокомментировал президент ФФУ Андрей Павелко:

"Была дискуссия, высказывались различные мнения и предложения. Одно из которых: поединок первого круга провести в Киеве, а второго – в Мариуполе. Но к этому решению должны прийти обе команды. Должен быть соблюден принцип равенства сторон. Если клубы договорятся, ФФУ и УПЛ всегда пойдут им навстречу. И сегодня никто не запрещает обеим командам решить этот вопрос, не вынося его в публичную плоскость.

Самое главное сегодня, чтобы в украинском футболе был мир не только на стадионах, но и в кабинетах, в отношениях между клубами, в их отношениях с Федерацией, Премьер-лигой. Футбол должен объединять, а не ссорить. Матчи в Мариуполе – отличная возможность продемонстрировать, что у нас единая страна, мы имеем сильные спецслужбы и армию. Хочу сказать, что цель Федерации состоит в том, чтобы клубы не получали штрафные санкции, наказание в виде технических поражений, а все свои споры решали исключительно на футбольном поле. В дружеской атмосфере, в присутствии тысяч зрителей, и все получали радость от футбола.

Проведение матчей в Мариуполе уже доказало, что украинские спецслужбы и правоохранители достойно справляются со своими обязанностями. Но требовать от них каких-то дополнительных гарантий безопасности не стоит. В виде документа их не может предоставить никто во всем мире. Такого понятия вообще не существует. Есть спецслужбы, правоохранительные органы, которые обеспечивают порядок по всей стране, с честью выполняя свой профессиональный долг. Выделять какой-то один город, расставляя акценты на работе силовых структур, не стоит. Сегодня утром было проведено совещание с представителями полиции и СБУ. Они четко дали понять: если решение о проведении матчей в Мариуполе будет принято, они будут выполнять свою работу и обеспечат в пределах своей компетенции все меры, необходимые для проведения таких матчей. Как, собственно, они это и делали, что подтверждают матчи УПЛ, которые уже прошли в Мариуполе", – сказал Павелко.

Напомним, поединок "Мариуполь" – "Динамо" запланирован на воскресенье (начало – в 17:00). Киевский клуб требует письменных гарантий безопасности, в противном случае грозит неявкой на игру в Мариуполь. Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал, что клуб уже предоставил письменные гарантии безопасности.

Ранее комитет по безопасности и стадионам ФФУ принял решение, что матч 7-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" не будет перенесен в другой город.

Глава Премьер-лиги заявил, что, если "Динамо" присудят техническое поражение, то так и будет.

Не хотели играть в Мариуполе и "Карпаты", но все-таки поехали на игру, где фанаты устроили драку со стюардами из-за российского флага.