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Вчера, 19:21  Версия для печати  Отправить другу
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"Карпаты" и "Александрия" сыграли вничью http://www.segodnya.ua/img/article/10488/17_main.1503246103.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10488/17_tn.1503246103.jpg Новости Матч на стадионе "Украина" завершилась со счетом 0:0
&quot;Карпаты&quot; - &quot;Александрия&quot; - 0:0. Фото fckarpaty.lviv.ua
"Карпаты" - "Александрия" - 0:0. Фото fckarpaty.lviv.ua

"Карпаты" и "Александрия" сыграли вничью

Матч на стадионе "Украина" завершилась со счетом 0:0

В матче шестого тура украинской Премьер-лиги "Карпаты" и "Александрия" сыграли вничью. Поединок прошел в воскресенье на стадионе "Украина" во Львове и завершился со счетом 0:0.

В составе львовского клуба дебютировал 31-летний опорный полузащитник Фернандо Тиссоне, который на этой неделе подписал контракт с "Карпатами".

Хозяева чаще били по воротам (7:3, в створ 4:1) и больше контролировали мяч (52% против 48%).

После этого матча в активе "Карпат" стало 5 очков. У "Александрии", которая продолжает борьбу в квалификации Лиги Европы и занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Украины, стало 4 очка.

Таблица чемпионата Украины.

"Карпаты" – "Александрия" – 0:0 (0:0)
Желтые карточки: Лобай (27), Пидкивка (29), Голодюк (31), Чачуа (63), Лебеденко (70) – Банада (29)

Все матчи чемпионата Украины 2017/18.

Ранее в шестом туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Олимпик" (2:0), "Черноморец" минимально уступил "Вересу" (0:1), а "Зирка" на своем поле обыграла "Зарю" (2:1), которой скоро стартовать в групповом этапе Лиги Европы.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Карпаты Львов , ФК Александрия

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