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18 Августа 2017, 19:58  Версия для печати  Отправить другу
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"Карпаты" подписали футболиста, сыгравшего две сотни матчей в высших дивизионах Италии и Испании http://www.segodnya.ua/img/article/10485/22_main.1503075523.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10485/22_tn.1503075523.jpg Новости За львовский клуб будет выступать 31-летний Фернандо Тиссоне
Тиссоне уже во Львове. Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
Тиссоне уже во Львове. Фото ФК "Карпаты"

"Карпаты" подписали футболиста, сыгравшего две сотни матчей в высших дивизионах Италии и Испании

За львовский клуб будет выступать 31-летний Фернандо Тиссоне

Львовские "Карпаты" заключили контракт с 31-летним итальянским опорным полузащитником Фернандо Тиссоне. Опытный игрок родом из Аргентины, но практически всю свою футбольную карьеру провел в Италии и Испании. Последним клубом Тиссоне была испанская "Малага".

Фернандо является воспитанником аргентинского "Индепендьенте", но ни там, ни в "Ланусе" практически не играл. В 2005 году хавбек переехал в Италию, где стал игроком "Удинезе". С Удине Тиссоне отправился в Бергамо, где очень успешно защищал цвета "Аталанты" (68 матчей, 6 голов), после чего снова вернулся в расположение "зебр", которые выкупили его контракт за 4 миллиона евро. Очередным вызовом для полузащитника стала "Сампдория", за которую он провел 63 матча и забил 1 гол.

Испанский период Тиссоне начался в 2011 году. За "Мальорку" и "Малагу" опорник провел чуть меньше сотни матчей. 

Ранее "Карпаты" подписали экс-игрока "Волыни" Мемешева.
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Источник: Офіційний сайт ФК "Карпати"
Тэги: футбол, футболист, Карпаты Львов

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