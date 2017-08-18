"Карпаты" подписали футболиста, сыгравшего две сотни матчей в высших дивизионах Италии и Испании

За львовский клуб будет выступать 31-летний Фернандо Тиссоне

Львовские "Карпаты" заключили контракт с 31-летним итальянским опорным полузащитником Фернандо Тиссоне. Опытный игрок родом из Аргентины, но практически всю свою футбольную карьеру провел в Италии и Испании. Последним клубом Тиссоне была испанская "Малага".

Фернандо является воспитанником аргентинского "Индепендьенте", но ни там, ни в "Ланусе" практически не играл. В 2005 году хавбек переехал в Италию, где стал игроком "Удинезе". С Удине Тиссоне отправился в Бергамо, где очень успешно защищал цвета "Аталанты" (68 матчей, 6 голов), после чего снова вернулся в расположение "зебр", которые выкупили его контракт за 4 миллиона евро. Очередным вызовом для полузащитника стала "Сампдория", за которую он провел 63 матча и забил 1 гол.

Испанский период Тиссоне начался в 2011 году. За "Мальорку" и "Малагу" опорник провел чуть меньше сотни матчей.

Ранее "Карпаты" подписали экс-игрока "Волыни" Мемешева.