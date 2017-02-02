"Карпаты" подписали контракт с защитником из Аргентины

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Кристиан Пас заключил с львовянами арендное соглашение на полгода
Львовские "Карпаты" подписали контракт с 21-летним аргентинским защитником Кристианом Пасом.
Футболист и клуб заключили арендное соглашение с правом выкупа сроком на полгода.
Предыдущим клубом Паса был аргентинский "Темперлей", в котором тот провел 4 матча.
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