"Карпаты" подписали контракт с защитником из Аргентины

Кристиан уже во Львове. Фото ФК "Карпаты"

Кристиан Пас заключил с львовянами арендное соглашение на полгода

Львовские "Карпаты" подписали контракт с 21-летним аргентинским защитником Кристианом Пасом.

Футболист и клуб заключили арендное соглашение с правом выкупа сроком на полгода.



Предыдущим клубом Паса был аргентинский "Темперлей", в котором тот провел 4 матча.

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