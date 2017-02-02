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"Карпаты" подписали контракт с защитником из Аргентины http://www.segodnya.ua/img/article/7941/31_main.1486028199.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7941/31_tn.1486028199.jpg Новости Кристиан Пас заключил с львовянами арендное соглашение на полгода
Кристиан уже во Львове. Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
Кристиан уже во Львове. Фото ФК "Карпаты"

"Карпаты" подписали контракт с защитником из Аргентины

Кристиан Пас заключил с львовянами арендное соглашение на полгода

Львовские "Карпаты" подписали контракт с 21-летним аргентинским защитником Кристианом Пасом.

Футболист и клуб заключили арендное соглашение с правом выкупа сроком на полгода.

Предыдущим клубом Паса был аргентинский "Темперлей", в котором тот провел 4 матча.

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Источник: Офіційний сайт ФК "Карпати"
Тэги: футбол, Карпаты Львов

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