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Лучшим молодым футболистом Украины июля стал форвард "Олимпика" Беленький http://www.segodnya.ua/img/article/10492/95_main.1503394674.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10492/95_tn.1503394674.jpg Новости В июле 19-летний футболист забил гол в ворота ПАОКа в Лиге Европы
Станислав Биленький (№22) во время матча с ПАОКом в Лиге Европы. Фото ФК &quot;Олимпик&quot;
Станислав Биленький (№22) во время матча с ПАОКом в Лиге Европы. Фото ФК "Олимпик"

Лучшим молодым футболистом Украины июля стал форвард "Олимпика" Беленький

В июле 19-летний футболист забил гол в ворота ПАОКа в Лиге Европы

Лучшим футболистом Украины июля в возрастной категории до 19 лет признан нападающий "Олимпика" Станислав Беленький, который отодвинул на второе место Андрея Лунина. Вратарь, перебравшийся летом из "Днепра" в "Зарю", уже успел дебютировать в основе бронзового призера, но игра его нового клуба на старте сезона вызывала серьезные нарекания, а Лунин не каждый раз выходил в стартовом составе.

Зато Беленький в июле получил отличный шанс. Из "Олимпика" летом ушла большая группа основных футболистов, в линии атаки оказались вакантные позиции. И молодой парень, который в мае только дебютировал в украинской Премьер-лиге, показал, что умеет забивать не только в чемпионатах U-19 и U-21.

Первый гол на топ-уровне он оформил 27 июля в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с ПАОКом (1:1). А затем забил дебютный матч и в УПЛ 6 августа в игре с "Зарей".

Игрок месяца U-19. Июль 2017 года:

  Футболист Д.р. Клуб 1 2 3 Баллы
1 Станислав Беленький 22.08.1998 Олимпик 38 18 16 166
2 Андрей Лунин 11.02.1999 Заря 22 9 16 100
3 Николай Мусолитин 21.01.1999 Черноморец 10 23 18 94
4 Владислав Хомутов 04.06.1998 Олимпик 9 21 21 90
5 Максим Лунев 22.05.1998 Заря 12 13 7 69
6 Артур Даниелян 09.02.1998 Сталь 9 14 9 64
7 Орест Лебеденко 23.09.1998 Карпаты 11 3 8 47
8 Богдан Мицык 08.03.1998 Сталь 4 11 19
9 Назарий Русин 25.10.1998 Динамо 2 4
10 Кирилл Дрышлюк 16.09.1999 Звезда 1 1 3
Денис Попов 17.02.1999 Динамо 1 3
Николай Шапаренко 04.10.1998 Динамо 1 3

Напомним, что Станислав Беленький стал третьим самым молодым украинским бомбардиром в еврокубках
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Источник: goldtalant.com.ua
Тэги: чемпионат Украины, Олимпик Донецк, Станислав Беленький

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