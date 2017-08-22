Лучшим молодым футболистом Украины июля стал форвард "Олимпика" Беленький

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В июле 19-летний футболист забил гол в ворота ПАОКа в Лиге Европы
Лучшим футболистом Украины июля в возрастной категории до 19 лет признан нападающий "Олимпика" Станислав Беленький, который отодвинул на второе место Андрея Лунина. Вратарь, перебравшийся летом из "Днепра" в "Зарю", уже успел дебютировать в основе бронзового призера, но игра его нового клуба на старте сезона вызывала серьезные нарекания, а Лунин не каждый раз выходил в стартовом составе.
Зато Беленький в июле получил отличный шанс. Из "Олимпика" летом ушла большая группа основных футболистов, в линии атаки оказались вакантные позиции. И молодой парень, который в мае только дебютировал в украинской Премьер-лиге, показал, что умеет забивать не только в чемпионатах U-19 и U-21.
Первый гол на топ-уровне он оформил 27 июля в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с ПАОКом (1:1). А затем забил дебютный матч и в УПЛ 6 августа в игре с "Зарей".
|Футболист
|Д.р.
|Клуб
|1
|2
|3
|Баллы
|1
|Станислав Беленький
|22.08.1998
|Олимпик
|38
|18
|16
|166
|2
|Андрей Лунин
|11.02.1999
|Заря
|22
|9
|16
|100
|3
|Николай Мусолитин
|21.01.1999
|Черноморец
|10
|23
|18
|94
|4
|Владислав Хомутов
|04.06.1998
|Олимпик
|9
|21
|21
|90
|5
|Максим Лунев
|22.05.1998
|Заря
|12
|13
|7
|69
|6
|Артур Даниелян
|09.02.1998
|Сталь
|9
|14
|9
|64
|7
|Орест Лебеденко
|23.09.1998
|Карпаты
|11
|3
|8
|47
|8
|Богдан Мицык
|08.03.1998
|Сталь
|—
|4
|11
|19
|9
|Назарий Русин
|25.10.1998
|Динамо
|—
|2
|—
|4
|10
|Кирилл Дрышлюк
|16.09.1999
|Звезда
|—
|1
|1
|3
|Денис Попов
|17.02.1999
|Динамо
|1
|—
|—
|3
|Николай Шапаренко
|04.10.1998
|Динамо
|1
|—
|—
|3
Напомним, что Станислав Беленький стал третьим самым молодым украинским бомбардиром в еврокубках
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