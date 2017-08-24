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"Мариуполь" написал открытое письмо "Динамо" http://www.segodnya.ua/img/article/10500/13_main.1503578579.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10500/13_tn.1503578579.jpg Новости Киевляне пока не сообщили клубу о своем прибытии
Фото ФК &quot;Мариуполь&quot;
Фото ФК "Мариуполь"

"Мариуполь" написал открытое письмо "Динамо"

Киевляне пока не сообщили клубу о своем прибытии

Футбольный клуб "Мариуполь" в открытом письме в адрес киевского "Динамо" сообщил о всех мероприятиях, предшествующих предстоящему матчу между командами.

Напомним, Исполком ФФУ подтвердил, что матч 7-го тура чемпионата Украины должен состояться в Мариуполе 26 августа.

"Согласно требованиям Регламента УПЛ Клуб отправил в Дирекцию Премьер-лиги и ФК "Динамо" официальное письмо относительно предстоящих игр, в котором просил функционеров ФК "Динамо" сообщить информацию о дате и времени прибытия, маршруте следования и автотранспортных средствах (эта информация необходима СБУ и МВД для организации сопровождения и проезда автобусов с делегациями ФК "Динамо" до Мариуполя). Также ФК "Мариуполь" предоставил Премьер-лиге и ФК "Динамо" официальные письма от:

Управления СБУ в Донецкой области (от 17.08.2017 №56/5/1-3279нт);

Главного Управления Национальной полиции в Донецкой области (от 13.08.2017 №8031/02/18-2017 и 22.08.2017 №8160/02/18-2017);

Мариупольского городского совета (от 22.08.2017 №092-50119-3).

В них сообщается, что соответствующие службы обеспечат проведение всех необходимых мероприятий в области безопасности во время матчей "Мариуполь" – "Динамо".

Также мы совместно с "силовыми" структурами готовы организовать встречу и сопровождение делегаций ФК "Динамо" от аэропорта в Запорожье до гостиницы в Мариуполе.

В дополнение к вышеупомянутым письмам ФК "Мариуполь" 23-го августа 2017 года по требованию Комитета ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований отправил ФК "Динамо" акты о готовности инфраструктуры стадионов "Ильичевец" и "Западный" (за подписями представителей мэрии, городской федерации, клуба, офицеров СБУ и МВД), а также утвержденные планы обеспечения охраны общественного порядка и безопасности во время проведения матчей "Мариуполь" – "Динамо" команд U-21 (26.08.2017, стадион "Западный") и первых команд (27.08.2017, стадион "Ильичевец"). К сожалению, никакого ответа от ФК "Динамо" на все официальные обращения наш клуб так и не получил.

ФК "Динамо", несмотря на то что до первой игры команд U-21 осталось менее чем два дня, до сих пор (на 12:45 24-го августа) не направил в адрес ФК "Мариуполь" официальное письмо, в котором было бы указано время прибытия команды, требования к приему команды, цвет игровой формы и информация о ВИП-гостях и болельщиках", – говорится в письме.

Также клуб призывает "Динамо" не лишать болельщиков футбольного праздника и "не превращать украинский футбол в хаос".

Ранее комитет по безопасности и стадионам ФФУ принял решение, что матч 7-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" не будет перенесен в другой город.

Глава Премьер-лиги заявил, что, если "Динамо" присудят техническое поражение, то так и будет. А вот СБУ предупредила ФФУ о рисках проведения матчей в Мариуполе.

Не хотели играть в Мариуполе и "Карпаты", но все-таки поехали на игру, где фанаты устроили драку со стюардами из-за российского флага.
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Источник: ФК Мариуполь
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Мариуполь

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