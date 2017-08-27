"Мариуполь" нашел замену киевскому "Динамо" – ветеранов

Матч 7-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" – "Динамо" не состоится, вместо него пройдет матч ветеранов

Сегодня на Мариуполе должен был состояться матч седьмого тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо". Однако киевская команда в Мариуполь так и не прибыла, поэтому матч, вероятно, не состоится. Тем не менее в клубе решили найти замену матчу с киевским клубом. Вместо "Динамо" на поле стадиона "Ильичевец" выйдет сборная ветеранов украинского футбола. Товарищеский матч ориентировочно начнется в 17:30.



В составе сборной в Мариуполе будут играть звезды украинского футбола 90-х и 2000-х годов: Игорь Шуховцев, Святослав Сирота, Вячеслав Шевчук, Владимир Езерский, Владислав Ващук, Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк, Сергей Назаренко, Андрей Воробей, Андрей Воронин, Александр Косырин.



"Для тех жителей нашего города, которые купили билет на матч "Мариуполь" – "Динамо" и не захотят посмотреть игру легенд украинского футбола, клуб в рамках своей социальной ответственности предлагает обратиться в кассы стадиона или спорткомплекса "Ильичевец" и сдать билеты: мы вернем вам деньги с нашими глубокими извинениями. Для тех же болельщиков, которые придут на стадион в воскресенье, мы сделаем настоящий футбольный праздник!", – говорится в сообщении на сайте ФК "Мариуполь".

В пятницу "Динамо" в заявлении на официальном сайте сообщило, что не поедет на матч с Мариуполе.

Ранее комитет по безопасности и стадионам ФФУ принял решение, что матч 7-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" не будет перенесен в другой город.