"Мариуполь" предоставил письменные гарантии безопасности накануне матча с "Динамо"

Киевляне грозят неявкой на матч чемпионата Украины, если не получат гарантий безопасности

ФК "Мариуполь" на заседании комитета по стадионам ФФУ предоставил письменные гарантии безопасности проведения матчей в городе, об этом рассказал вице-президент клуба Андрей Санин.

"Наш клуб создан для того, чтобы радовать жителей Мариуполя большим футболом. Если речь идет о каких-нибудь письменных гарантиях, то во время последней встречи, когда проходил комитет по безопасности и стадионам ФФУ, мы предоставили письма от Национальной полиции и СБУ Донецкой области. И также еще пришли документы от Павла Жебривского, главы Донецкой ОГА", – цитирует Санина 2plus2.ua.

Напомним, поединок "Мариуполь" – "Динамо" запланирован на ближайший уик-энд. Столичный клуб требует письменных гарантий безопасности, в противном случае грозит неявкой на календарную игру в Мариуполь.

Ранее комитет по безопасности и стадионам ФФУ принял решение, что матч 7-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" не будет перенесен в другой город.

Глава Премьер-лиги заявил, что, если "Динамо" присудят техническое поражение, то так и будет.

Не хотели играть в Мариуполе и "Карпаты", но все-таки поехали на игру, где фанаты устроили драку со стюардами из-за российского флага.

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