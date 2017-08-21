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Вчера, 17:53  Версия для печати  Отправить другу
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"Мариуполь" предоставил письменные гарантии безопасности накануне матча с "Динамо" http://www.segodnya.ua/img/article/10491/2_main.1503327246.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10491/2_tn.1503327246.jpg Новости Киевляне грозят неявкой на матч чемпионата Украины, если не получат гарантий безопасности
Фото ФК &quot;Мариуполь&quot;
Фото ФК "Мариуполь"

"Мариуполь" предоставил письменные гарантии безопасности накануне матча с "Динамо"

Киевляне грозят неявкой на матч чемпионата Украины, если не получат гарантий безопасности

ФК "Мариуполь" на заседании комитета по стадионам ФФУ предоставил письменные гарантии безопасности проведения матчей в городе, об этом рассказал вице-президент клуба Андрей Санин.

"Наш клуб создан для того, чтобы радовать жителей Мариуполя большим футболом. Если речь идет о каких-нибудь письменных гарантиях, то во время последней встречи, когда проходил комитет по безопасности и стадионам ФФУ, мы предоставили письма от Национальной полиции и СБУ Донецкой области. И также еще пришли документы от Павла Жебривского, главы Донецкой ОГА", – цитирует Санина 2plus2.ua.

Напомним, поединок "Мариуполь" – "Динамо" запланирован на ближайший уик-энд. Столичный клуб требует письменных гарантий безопасности, в противном случае грозит неявкой на календарную игру в Мариуполь.

Ранее комитет по безопасности и стадионам ФФУ принял решение, что матч 7-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" не будет перенесен в другой город.

Глава Премьер-лиги заявил, что, если "Динамо" присудят техническое поражение, то так и будет.

Не хотели играть в Мариуполе и "Карпаты", но все-таки поехали на игру, где фанаты устроили драку со стюардами из-за российского флага.

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Источник: FootBoom
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Мариуполь

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