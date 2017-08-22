Матч "Мариуполь" – "Динамо": "мишень для террористов" и "перекручивание фактов"

Состоится ли поединок седьмого тура чемпионата Украины в воскресенье – до сих пор неизвестно

В последние несколько недель в СМИ активно обсуждается тема возможной неявки киевского "Динамо" на матч седьмого тура чемпионата Украины в Мариуполь. Поединок должен пройти в воскресенье на стадионе "Ильичевец", расположенном в нескольких десятках километров от зоны боевых действий. В этом сезоне "Мариуполь" провел на своем стадионе уже три поединка Премьер-лиги и все обошлись без серьезных инцидентов, если не считать драку фанатов "Карпат" со стюардами из-за российского флага.

В воскресенье на канале 1+1 вышел сюжет, в котором ведущая осуждала проведение поединка в Мариуполе и заявила, что футболисты и зрители могут стать "мишенью террористов". Видео сюжета на канале 1+1:

На сайте города Мариуполя появилась информация, что факты в сюжете "перекручены". "На кадрах, показанных в сюжете, обстрел Восточного. По словам диктора, он произошел в январе. Правда, ведущая забыла сказать, что это произошло два с половиной года назад – 24 января 2015 года", – говорится на сайте.

Также сегодня на сайте ФК "Мариуполь" появилось обращение клуба к фанатам киевского "Динамо". Приводим его полностью:

Уважаемые болельщики ФК "Динамо" (Киев)!



Мы с большим интересом прочитали ваше открытое обращение и разделяем ваши опасения относительно проведения матча "Мариуполь" – "Динамо". Нам также изрядно надоела шумиха вокруг предстоящей игры. Мы понимаем ваши претензии, но они направлены не по адресу. Ни ФК "Мариуполь", ни Федерация Футбола Украины, ни Украинская Премьер-лига к отказу ФК "Динамо" играть в нашем городе отношения не имеют.



Все разговоры о переносе игры на нейтральное поле не стоит принимать всерьез, так как они противоречат Регламенту Премьер-лиги и здравому смыслу. Согласно календарю чемпионата Премьер-лиги матчи между "Мариуполем" и "Динамо" должны пройти 27-го августа — в Мариуполе, а 2-го декабря — в Киеве.



Если же вы хотите узнать состоится ли матч "Мариуполь" – "Динамо" 27-го августа в Мариуполе, то обращайтесь в офис ФК "Динамо". Мы дать ответ на ваш вопрос, к сожалению, не можем. Все наши аналогичные запросы в ФК "Динамо" остаются без ответа.



С радостью встретим вас в нашем городе 27-го августа на матче "Мариуполь" – "Динамо"!



С уважением, ФК "Мариуполь".

Напомним, поединок "Мариуполь" – "Динамо" запланирован на воскресенье (начало – в 17:00). Киевский клуб требует письменных гарантий безопасности, в противном случае грозит неявкой на игру в Мариуполь. Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал, что клуб уже предоставил письменные гарантии безопасности.

Ранее комитет по безопасности и стадионам ФФУ принял решение, что матч 7-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" не будет перенесен в другой город.

Глава Премьер-лиги заявил, что, если "Динамо" присудят техническое поражение, то так и будет.

Не хотели играть в Мариуполе и "Карпаты", но все-таки поехали на игру, где фанаты устроили драку со стюардами из-за российского флага.