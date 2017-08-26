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Сегодня, 15:25  Версия для печати  Отправить другу
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Молодежный состав "Динамо" не прибыл в Мариуполь http://www.segodnya.ua/img/article/10503/91_main.1503750304.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10503/91_tn.1503750304.jpg Новости Матч молодежного чемпионата не состоялся из-за неявки соперника "Мариуполя"
Дубль киевлян в Мариуполь не приехал. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Дубль киевлян в Мариуполь не приехал. Фото ФК "Динамо"

Молодежный состав "Динамо" не прибыл в Мариуполь

Матч молодежного чемпионата не состоялся из-за неявки соперника "Мариуполя"

Сегодня, 26-го августа, на стадионе "Западный" должен был состояться матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" U-21 – "Динамо" U-21. Начало игры было запланировано на 15:00.

Однако матч не состоялся – команда "Динамо" U-21 в Мариуполь на игру не прибыла. Этот факт зафиксировал директор матча Владимир Пьяных. Согласно регламента чемпионата, за неявку на матч "Динамо" U-21 будет засчитано техническое поражение (0:3), а мариупольской команде, соответственно, победа (3:0).

Ранее комитет по безопасности и стадионам ФФУ принял решение, что матч 7-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" не будет перенесен в другой город.

Впрочем, киевляне в ответ на открытое письмо "Мариуполя" в официальном заявлении сообщили "о невозможности при данных условиях проводить матчи в Мариуполе".

Глава Премьер-лиги заявил, что, если "Динамо" присудят техническое поражение, то так и будет. А вот СБУ предупредила ФФУ о рисках проведения матчей в Мариуполе.

Сообщается, что команда Александра Хацкевича вместо матча чемпионата Украины может провести спарринг со своим молодежным составом.

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Источник: ФК Мариуполь
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Мариуполь

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