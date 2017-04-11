Обзор 24 тура: взятки от Кварцяного, звонок Реброва и поражение "Шахтера"

После завершения 24-го тура чемпионата Украины подводим его итоги

БЕЗУМИЕ ТУРА. КВАРЦЯНЫЙ И "ЭТИ 50"

После матча со "Сталью" тренер "Волыни" Виталий Кварцяный прямо на камеру с журналистами сказал, что его команда ранее платила арбитрам деньги. В условной Англии за такие слова тренера могли бы посадить в тюрьму. Интересно, понесет ли Кварцяный наказание за коррупцию или опять скажут, что человек просто переволновался? "Раньше как было? Мы думали, куда пойти, где взять денег, чтобы там за 100 купить, за 150 продать, и эти 50 потом дать какому-нибудь там Рабиновичу, чтобы не портил матч. А сейчас что? Мы просто поздоровались с судьями, и все, и так легко на душе". Кварцяный рассказал, что во времена СССР игроки и тренеры со своих 40 рублей премиальных за победу по десятке сбрасывались арбитру. И сейчас этот механизм лишь приостановил: "А сейчас у нас премии отменили, ну и зачем нас душить? Были бы у нас премии, мы бы вам тоже собирали и давали. А так – извините".

АНТИГЕРОЙ ТУРА. САМОСТРЕЛЫ СВАТКА

Иногда так бывает, что твои футболисты забивают 4 гола, а на табло 2:2. Артем Довбик оформил красивый дубль в ворота "Карпат", а капитан "Днепра" Александр Сваток привез два гола в свои ворота. Сперва он срезал мяч в "рамку", а потом перебросил своего голкипера – и в борьбе с Худобяком опять отличился самострелом. Но команду Дмитрия Михайленко все равно нужно похвалить: "Днепр" продолжил свою беспроигрышную серию до 9 матчей.

ДЖОКЕР. ДВА ОТ КАРИКАРИ

Приход Кучука в "Сталь" пошел на пользу как команде, так и лично Кваме Карикари. 25-летний ганец вышел на замену во втором тайме и оформил дубль на последних минутах матча с "Волынью", когда счет был – 0:0. Карикари забил 5 мячей в последних 3 играх.

ПРИЗНАНИЕ. РЕБРОВ ХОТЕЛ УЙТИ

Игорь Суркис после матча с "Олимпиком" рассказал, что месяц назад тренер "Динамо" просил отставку. Оказывается, Сергей Ребров хотел уйти после – 0:2 от "Звезды": "Приоткрою тайну. Ребров после поражения в Кропивницком изъявил желание уйти. Мне стоило немало трудов и нервов, чтобы он остался и продолжал работать. Он мне позвонил и сказал, что ему стыдно, что такой отрыв "Динамо" от "Шахтера". И если мы его отпустим, то он уйдет. Я ему сказал продолжать работать и выполнять свой контракт и что верю в него".

ДВОЙНИКИ. ШИШКИН И АНТУНЕШ

Встретились на НСК и рыжие бородачи – защитник киевлян Виторину Антунеш наконец-то сфотографировался с двойником из "Олимпика", массажистом Анатолием Шишкиным. "Первым сходство заметил наш спортивный директор Алексей Антонов, – рассказывал клубной пресс-службе Шишкин. – Когда португалец только перешел в "Динамо", он долго смотрел на фото португальца, а потом говорит: "Смотрите, Толясика "Динамо" подписало"! С тех пор минимум раз в день меня кто-то называет "Антунешем".

Кстати, Шишкин говорит, что готов сбрить бороду, если "Олимпик" пробьется в Лигу Европы.

СЕНСАЦИЯ ТУРА. ПЕРВЫЙ ПРОИГРЫШ ЛИДЕРА

В нынешнем сезоне УПЛ "Шахтер" до этого тура не проигрывал и всего три матча закончил вничью: один против "Динамо" и два с "Олимпиком". Но 24-й тур остановил беспроигрышную серию команды Паулу Фонсеки. Александр Бабич и его "Черноморец" в Харькове дали бой "Шахтеру" и сумели выиграть, пропустив первыми. За 8 туров до финиша отставание "Динамо" от "Шахтера" сократилось до 11 пунктов.

РАДОСТЬ ТУРА. 9 ЛЕТ НЕ ПОБЕЖДАЛИ

После победы над "Шахтером" футболисты и весь административный и тренерский персонал "Черноморца" отправились к своим болельщикам. Радости не было конца. Историческая победа молодой команды.

НАПОР ТУРА. ТРЕУГОЛЬНИК КИЕВА

После перехода на систему 3-4-3 "Динамо" заиграло намного агрессивнее и динамичнее. Теперь больше игроков участвуют в атаке, и в защите команда играет более компактно. С "Олимпиком", который регулярно создавал "Динамо" проблемы в Киеве, команда Реброва разобралась без проблем. 4:0 – и это еще хороший результат для донецкого клуба. Треугольник в нападении Гармаш – Беседин – Ярмоленко опять показал хорошую сыгранность и напор. Все атакующие игроки забили по голу. Новая формация однозначно пошла на пользу как команде, так и конкретным игрокам: Гармашу, Ярмоленко, Морозюку и Кадару, которых раньше много критиковали.

В УПОР ТУРА. СЭЙВ БОРОВИКА

90-я минута матча "Карпаты" – "Днепр". Счет – 2:2. Гости выбегают в контратаку 5 против 2 и получают прекрасный шанс вырвать победу. На ударную позицию выводят Кочергина. Нападающий решает пробить насилу в ближний угол, но Евгений Боровик делает отличный сэйв – и спасает свою команду от поражения. Вообще Боровик стал очень хорошим приобретением для "Карпат" и в 24-м туре только подтвердил свою важность для этого коллектива.

БОЛЕЛЬЩИЦЫ ТУРА. ДУЭТ ВО ЛЬВОВЕ

В "Карпатах" играет много молодых футболистов. Но и на трибунах также много болельщиков юного возраста. Гляньте на фото – эти девочки пели, кричали, смеялись, чуть не порвали шарф. Красота!

ДЕМОНТАЖ ТУРА.СИДЕНЬЯ – ЕВРОВИДЕНИЮ

Пока "Арена Львов" не собирает аншлаги во время матчей "Карпат", власти решили воспользоваться сиденьями стадиона. 7000 кресел было демонтировано, и их увезли в Киев для обустройства трибун на конкурсе "Евровидение". Поэтому "Львов Арена" имела необычный, сиротский вид сбоку. Бывает.