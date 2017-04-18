Обзор 25-го тура чемпионата Украины: один гол за ноль гривен и луцкий Шерлок Кварц

"Заря" заканчивает борьбу с "Динамо" за второе место, Тайсон радует маму, а Гармаш лишает Шевченко аргументов для невызова в сборную

1. КОМАНДА ТУРА. ЧУДО ОТ "ВОЛЫНИ"

Это свершилось! "Волынь" впервые за шесть месяцев сумела выиграть. 13 поражений и 1 ничья — вот такое пике до Пасхи было у команды Виталия Кварцяного, в последнее время выходившей на поле обреченной. Но матч со "Звездой" принес долгожданную победу — 1:0. Лучане были агрессивнее, динамичнее и фартовее. В конце матча футболисты "Звезды", которые с 67-й минуты играли в меньшинстве, получили отличный шанс отыграться. Три игрока команды из Кропивницкого выбежали на одного голкипера, но не сумели забить. В этот праздничный день свершилось чудо — "Волынь" выиграла в чемпионате.

Таблица второго этапа чемпионата Украины

2. ОБРАЗ ТУРА. КВАРЦ ХОЛМС

Кварцяный — известный антимодник чемпионата. Тренер "Волыни" любит надевать достаточно экстравагантные вещи или одежду, которая не сочетается. В середине апреля он примерил зимнюю дубленку и украсил свой наряд шапкой, которую вы не сможете представить на другом тренере мира. Луцкий Шерлок Кварц, или Волынский Кварц Холмс, Виталий Владимирович в таком образе легко может сыграть роль детектива на пенсии. К тому же Кварцяный часто любит говорить о прокуратуре, сыщиках и киношных персонажах.

3. БИЛЕТЫ ТУРА. БЕСПЛАТНЫЕ "0:1"

На Пасху руководство "Александрии" сделало своим болельщикам подарок. На матч с "Черноморцем", который был сыгран в Александрии из-за плохого газона в Одессе, людям

бесплатно давали билеты. На тикетах так и было указано: цена — 0 гривен. Но такой шаг навстречу не убедил народ массово ринуться на стадион — 3228 зрителей при 7-тысячной вместимости. Под стать посещаемости сыграла и "Александрия" — поражение 0:1. Серия без побед для команды Владимира Шарана продолжилась до 6 матчей.

4. БОМБАРДИР ТУРА. ЧЕТВЕРКА ГАРМАША

Денис Гармаш продолжает забивать. После перехода "Динамо" на схему 3-4-3 Денис заблистал совсем по-другому и получил возможность для регулярных врываний в штрафную площадь. 4 гола в 4 последних матчах — главное доказательство его прогресса. Если он и дальше будет продолжать играть настолько сильно, у тренеров сборной не останется аргументов игнорировать Гармаша. Против "Зари" Денис забил победный гол и создал ряд моментов для партнеров.

5. ПРОМАХ ТУРА. "ВЫШЕ" ОТ ОПАНАСЕНКО

"Заря" проиграла "Динамо" в очень важном матче за второе место (0:1), но все могло сложит

ься иначе, если бы Опанасенко реализовал прекрасный момент. Футболисты "Зари" классно разыграли свою комбинацию, и Опанасенко получил мяч в 10 метрах от линии ворот. Защитнику никто не мешал, но он пробил выше. Этот момент очень разозлил Юрия Вернидуба. "После этой игры стало ясно, что борьбу за второе место мы закончили. Будем бороться за третье, — заявил коуч луганчан, посетовав: — Вторую игру кряду в ворота соперников не ставят пенальти".

6. АКЦИЯ ТУРА. БОЙ С "КОНТОРОЙ"

Каждый матч 25-го тура начинался с акции "Играем честно". В Украине сегодня настолько большой проблемой стали игры на контору со стороны футболистов, тренеров и функционеров, что этот вирус никто и не пытается маскировать, как было еще совсем недавно.

7. ИГРОК ТУРА. ТАЙСОН И СЕМЕЙНЫЙ ФАН-СЕКТОР

До 25-го тура единственной командой, которую "Шахтер" не мог обыграть в нынешнем чемпионате, оставался "Олимпик". Две ничьих говорили о том, что и в этот раз "горнякам" будет сложно. Но лидеры ЧУ уверенно переиграли земляков (4:0), за 7 туров до финиша сохранив отрыв в 11 очков от "Динамо", с которым сыграют в пятницу. При этом форвард "Шахтера" Феррейра, реалилизовав заработанный им же пенальти, догнал в споре бомбардиров УПЛ укатившего в Китай динамовца Мораеса. А Тайсон (ему уже 29!) в игре с "олимпийцами" записал на свой счет красивые гол и результативную передачу. Могло ли быть иначе, если на стадион посмотреть на игру бразильского "горняка" пришли любимые мама и жена!

8. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТУРА. ГДЕ ГОЛЫ?

25-й тур показал, что в украинском футболе очень редко играют для болельщиков. Главно

е — результат, даже там, где он уже и не так важен. Если не брать в расчет разгром "Олимпика", то в остальных пяти матчах было забито три гола. Когда в следующий раз вы услышите от футболистов или тренеров, что на стадион ходит мало людей, можете смело показывать цифры результативности или включить в повторе такие игры, как "Ворскла" — "Карпаты" (0:0) или "Днепр" — "Сталь" (0:0). Футбол для зрителей? Нет, футбол для самих себя.

9. ЗАМЕНА ТУРА. ДМИТРИЙ КОРКИШКО

Коркишко — один из немногих игроков не из клубов топ-3, за которыми интересно наблюдать. Быстрый, техничный, самоуверенный, эгоистичный, креативный. Этот игрок на фоне других представителей середины турнирной таблицы однозначно выделяется. Но против "Александрии" он остался в запасе. На 65-й минуте Дмитрий вышел на замену и сразу показал, кто на стадионе "Ника" был хозяином. Он забил победный для "моряков" гол, отдал несколько острых передач и стал героем матча. Эти три очка были очень важными, потому что между "Черноморцем", "Олимпиком" и "Александрией" предстоит борьба за две путевки в Лигу Европы. И эта борьба — самое интересное, что осталось в чемпионате с точки зрения интриги.

10. СЛОВА ТУРА. РОМАН САНЖАР

Тренер "Олимпика" занимательно ответил на вопрос, не планирует ли его команда перейти на модную ныне игру в три центральных защитника: "Не думаю, поскольку у меня таких футболистов всего два (в матче с "Шахтером" один из них, Дмитрий Гришко, еще и травму получил. — Авт.). Перейти нам на такую схему будет очень тяжело, разве что можем сыграть в одного центрального защитника. Но мы этого делать не будем".

ВСЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ 2016/17