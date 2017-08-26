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"Олимпик" и "Карпаты" сыграли вничью в Киеве http://www.segodnya.ua/img/article/10504/39_main.1503772505.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10504/39_tn.1503772505.jpg Новости В столице Украины за день прошло два матча Премьер-лиги, причем "Динамо" не играло
&quot;Олимпик&quot; - &quot;Карпаты&quot; - 0:0. Фото fckarpaty.lviv.ua
"Олимпик" - "Карпаты" - 0:0. Фото fckarpaty.lviv.ua

"Олимпик" и "Карпаты" сыграли вничью в Киеве

В столице Украины за день прошло два матча Премьер-лиги, причем "Динамо" не играло

В матче седьмого тура чемпионата Украины "Олимпик" и "Карпаты" сыграли вничью. Поединок в субботу прошел в Киеве на стадионе "Динамо" и завершился со счетом 0:0. Это был второй за сегодняшний день поединок Премьер-лиги в Киеве – ранее "Зирка" на "Оболонь-Арене" обыграла "Сталь" со счетом 1:0.

Статистически матч "Олимпик" – "Карпаты" был практически равным, с небольшим преимуществом номинальных хозяев. Владение мячом – 52% – 48%, удары по воротам – 9:8 (4:3 в створ), угловые – 7:4.

После этого матча в активе "Олимпика", идущего на четвертом месте в таблице ЧУ, стало 12 очков. У "Карпат" стало 6 очков (девятое место).

Таблица чемпионата Украины.

"Олимпик" – "Карпаты" – 0:0 (0:0)
Желтые карточки: Кравченко (64) – Лебеденко (70)

Все матчи чемпионата Украины 2017/18.

Напомним, что в рамках седьмого тура на грани срыва оказался матч "Мариуполь" – "Динамо": киевляне не хотят ехать на игру. Ранее в 7 туре "Зирка" в Киеве обыграла "Сталь", нанеся один удар в створ ворот.


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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Карпаты Львов , Олимпик Донецк

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