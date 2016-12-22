Павел Ориховский продлил контракт с "Динамо"

Новое соглашение футболиста действует до конца 2019 года

Один из ключевых игроков молодежного состава киевского "Динамо" Павел Ориховский, который делает первые шаги в основной команде "Динамо", продлил контракт с клубом еще на два года – до 31 декабря 2019 года.

- Мой предыдущий контракт заканчивался летом 2017 года. От клуба поступило предложение его продлить, и я с удовольствием согласился. Детали с руководством "Динамо" обсуждали недолго, наоборот, достаточно быстро нашли точки соприкосновения. Я очень рад продлить контракт с клубом и ближайшие годы выступать за "Динамо". Приятно, что тренеры первой команды начинают мне доверять и привлекать к играм. Постараюсь оправдать это доверие и не подвести. Главная моя цель – закрепиться в первой команде, приложу все силы для этого!

Напомним, что в первой части сезона 20-летний Ориховский провел три матча за главную команду "Динамо", в двух из них выходил на поле в стартовом составе (забил один мяч) и сыграл 14 матчей за команду U-21 в молодежном первенстве (также забил один мяч).