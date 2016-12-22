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Павел Ориховский продлил контракт с "Динамо" http://www.segodnya.ua/img/article/7819/7_main.1482396324.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/7_tn.1482396324.jpg Новости Новое соглашение футболиста действует до конца 2019 года
Павел Ориховский. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Павел Ориховский. Фото ФК "Динамо"

Павел Ориховский продлил контракт с "Динамо"

Новое соглашение футболиста действует до конца 2019 года

Один из ключевых игроков молодежного состава киевского "Динамо" Павел Ориховский, который делает первые шаги в основной команде "Динамо", продлил контракт с клубом еще на два года – до 31 декабря 2019 года.

- Мой предыдущий контракт заканчивался летом 2017 года. От клуба поступило предложение его продлить, и я с удовольствием согласился. Детали с руководством "Динамо" обсуждали недолго, наоборот, достаточно быстро нашли точки соприкосновения. Я очень рад продлить контракт с клубом и ближайшие годы выступать за "Динамо". Приятно, что тренеры первой команды начинают мне доверять и привлекать к играм. Постараюсь оправдать это доверие и не подвести. Главная моя цель – закрепиться в первой команде, приложу все силы для этого!

Напомним, что в первой части сезона 20-летний Ориховский провел три матча за главную команду "Динамо", в двух из них выходил на поле в стартовом составе (забил один мяч) и сыграл 14 матчей за команду U-21 в молодежном первенстве (также забил один мяч).


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Тэги: футбол, Динамо Киев, Павел Ориховский
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