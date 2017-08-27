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Президент ФФУ: "Может, "Динамо" предложить все игры проводить в Мариуполе" http://www.segodnya.ua/img/article/10505/94_main.1503852111.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10505/94_tn.1503852111.jpg Новости Андрей Павелко прокомментировал неявку киевлян на матч чемпионата Украины
Андрей Павелко. Фото &quot;Сегодня&quot;
Андрей Павелко. Фото "Сегодня"

Президент ФФУ: "Может, "Динамо" предложить все игры проводить в Мариуполе"

Андрей Павелко прокомментировал неявку киевлян на матч чемпионата Украины

Президент ФФУ Андрей Павелко выступил с заявлением относительно сорванного матча "Мариуполь" – "Динамо" по причине неявки киевской команды.

- Еще в самый первый день, когда этот вопрос надуманно был поднят в украинском футболе, я сказал, что лично приеду в Мариуполь и посмотрю готовность города. Еще раз убедился, что это красивый и чистый город. Дорога от Запорожья через Бердянск была прекрасной. Даже никаких намеков на провокации.

В то же время, мы видели, что в Киеве прямо возле стадиона "Динамо" на Грушевского был теракт, где пострадали люди. Я даже не знаю, где сейчас безопаснее. Может, "Динамо" надо предложить все игры проводить в Мариуполе?

- Вы были готовы сопровождать автобус "Динамо"...
- Мы видим, что он даже не выехал из Конча-Заспы – наверное, этого не было в планах. Вся история высосана из пальца. Она не красит украинский футбол. Надо выяснять сильнейшего на поле, а не переводить все в ультиматумы. Не должно быть элитных клубов, для которых делаются исключения. У нас все команды равны.

Сегодня мариупольские болельщики освистывают поступок руководства "Динамо". А нашим ветеранам – аплодируют.

- Что ждет "Динамо"?
- Все должно быть по закону, он един для всех. Не хотелось, чтобы эти решения были техническими, все должно решаться на поле. Но закон есть закон. Каст избранных у нас не будет. КДК примет решение. По всем канонам – это техническое поражение, – сказал Павелко каналу "Футбол 1".

Напомним, что "Динамо" просило назначить новую дату проведения матча с "Мариуполем".
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Источники: Террикон, Канал Футбол
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Мариуполь, Андрей Павелко

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