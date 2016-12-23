Проблемы не только в ПриватБанке: "Днепр" могут понизить в классе уже через месяц

|Сегодня, 11:05
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Из-за долгов днепровский футбольный клуб могут исключить из Премьер-лиги
"Днепр" может оказаться в первой лиге. Такое наказание днепровскому клубу "светит" за долги перед агентом, который представлял интересы тренерского штаба экс-наставника команды Хуанде Рамоса. Эту информацию каналу "Футбол 1" подтвердили в ФФУ. Письмо из ФИФА, в котором указано, что "Днепр" могут снять с соревнований УПЛ, пришло и в ФФУ, и в сам клуб.
У "Днепра" осталось очень мало времени. Если до 18 января долг не будет погашен, то 31 января КДК рассмотрит решение о понижении "Днепра" в классе.
Клуб должен не только агенту, но и тренерам с футболистами. Со дня на день "Днепр" может лишиться еще девяти очков, сообщил "Футбол NEWS" юрист Александр Волков. По его мнению, исключение из УПЛ – логичный конец истории с долгами "Днепра". "Это абсолютно предсказуемый шаг. Долгов много, но никто ничего не делает", – считает Волков.
Напомним, что владелец "Днепра" – Игорь Коломойский. На этой неделе стало известно о национализации крупного актива экс-губернатора Днепропетровской области – ПриватБанка.
Таблица чемпионата Украины:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|18
|16
|2
|0
|41-11
|50
|2
| ДИНАМО
|18
|11
|4
|3
|38-19
|37
|3
|ЗАРЯ
|18
|10
|4
|4
|29-16
|34
|4
|АЛЕКСАНДРИЯ
|18
|8
|5
|5
|30-23
|29
|5
|ОЛИМПИК
|17
|8
|4
|5
|24-26
|28
|6
|ВОРСКЛА
|18
|6
|5
|7
|20-21
|23
|7
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|18
|6
|5
|7
|14-19
|23
|8
|ЗВЕЗДА
|18
|5
|3
|10
|17-29
|18
|9
|СТАЛЬ
|18
|3
|5
|10
|12-24
|14
|10
|ДНЕПР
|18
|4
|6
|8
|19-28
|12
|11
|ВОЛЫНЬ
|18
|2
|4
|12
|12-30
|10
|12
|КАРПАТЫ
|17
|2
|5
|10
|18-28
|5
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