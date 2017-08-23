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СБУ предупредила ФФУ о рисках проведения матчей в Мариуполе http://www.segodnya.ua/img/article/10495/78_main.1503471786.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10495/78_tn.1503471786.jpg Новости Все меры для обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения футбольных матчей в Мариуполе будут соблюдены
Фото ФК &quot;Мариуполь&quot;
Фото ФК "Мариуполь"

СБУ предупредила ФФУ о рисках проведения матчей в Мариуполе

Все меры для обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения футбольных матчей в Мариуполе будут соблюдены

Служба безопасности Украины предупредила Федерацию футбола Украины о рисках проведения футбольных матчей в Мариуполе. Напомним, главным противником проведения матчей в городе является киевское "Динамо".

"Служба безопасности Украины с учетом сложной оперативной ситуации в районе проведения антитеррористической операции, большого количеств предотвращенных террористических проявлений и угроз проинформировала Федерацию футбола Украины об имеющихся рисках и угрозах в случае проведения футбольных матчей в Мариуполе", – сообщила на своей странице в Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская.

Однако, как отмечает она, в случае принятия такого решения, СБУ "будет осуществлять все предусмотренные законодательством меры для обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения футбольных матчей в Мариуполе".

12 августа замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что подразделения полиции Донецкой области способны обеспечить охрану общественного порядка и безопасность во время проведения матчей Чемпионата Украины по футболу среди команд премьер-лиги на стадионе "Ильичевец".

Вчера Исполком ФФУ подтвердил: матч "Мариуполь" – "Динамо" должен быть сыгран в Мариуполе. За такое решение проголосовали 28 членов Исполкома, двое были против.

Напомним, поединок "Мариуполь" – "Динамо" запланирован на воскресенье (начало – в 17:00). Киевский клуб требует письменных гарантий безопасности, в противном случае грозит неявкой на игру в Мариуполь. Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал, что клуб уже предоставил письменные гарантии безопасности.

Ранее комитет по безопасности и стадионам ФФУ принял решение, что матч 7-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" не будет перенесен в другой город.

Глава Премьер-лиги заявил, что, если "Динамо" присудят техническое поражение, то так и будет.

Не хотели играть в Мариуполе и "Карпаты", но все-таки поехали на игру, где фанаты устроили драку со стюардами из-за российского флага.
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Источник: лига
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Мариуполь, ФФУ, СБУ

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