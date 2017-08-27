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"Шахтер" добыл волевую победу на "Вересом" http://www.segodnya.ua/img/article/10505/91_main.1503849858.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10505/91_tn.1503849858.jpg Новости "Горняки" забили победный гол перед финальным свистком
&quot;Горняки&quot; добыли волевую победу. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
"Горняки" добыли волевую победу. Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" добыл волевую победу на "Вересом"

"Горняки" забили победный гол перед финальным свистком

В седьмом туре чемпионата Украины по футболу новичок Премьер-лиги "Верес" принимал чемпиона страны "Шахтер".

Поединок начался довольно неожиданно. Уже на второй минуте хозяева открыли счет. После розыгрыша стандарта мяч забил Федорчук.

"Горнякам" удалось отыграться лишь после перерыва, рикошет помог отличиться Марлосу. А вырвали победу гости лишь перед финальным свистком. Вышедший на замену Дентиньо, сразу же отличился.

"Верес" – "Шахтер" – 1:2
Голы: Федорчук (2) – Марлос (55), Дентиньо (88)

Чемпионат Украины: расписание и результаты 7-го тура, таблица Премьер-лиги
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Верес Ровно

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