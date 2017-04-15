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Сегодня, 19:04  Версия для печати  Отправить другу
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"Шахтер" разгромил "Олимпик" в чемпионате Украины http://www.segodnya.ua/img/article/10132/37_main.1492272260.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10132/37_tn.1492272260.jpg Новости Подопечные Луческу забили соперникам четыре мяча
&quot;Горняки&quot; на высоте. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
"Горняки" на высоте. Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" разгромил "Олимпик" в чемпионате Украины

Подопечные Луческу забили соперникам четыре мяча

В 25 туре чемпионата Украины по футболу прошло донецкое дерби. "Олимпик" принимал "Шахтер".

Уже в дебюте встречи "горняки" открыли счет. Подачу Срны замкнул головой Тайсон. 

До перерыва "Шахтер" увеличил свое преимущество. Это уже Бернард точно пробил в угол, после отличного паса Марлоса.

Во втором тайме в ворота хозяев влетело еще два мяча. Сначала после многоходовки отличился Коваленко, а за ним с пенальти забил Феррейра.

"Олимпик" – "Шахтер" – 0:4
Голы: Тайсон (7), Бернард (37), Коваленко (58), Феррейра (61) 
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Олимпик Донецк

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