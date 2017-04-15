"Шахтер" разгромил "Олимпик" в чемпионате Украины

Подопечные Луческу забили соперникам четыре мяча

В 25 туре чемпионата Украины по футболу прошло донецкое дерби. "Олимпик" принимал "Шахтер".

Уже в дебюте встречи "горняки" открыли счет. Подачу Срны замкнул головой Тайсон.

До перерыва "Шахтер" увеличил свое преимущество. Это уже Бернард точно пробил в угол, после отличного паса Марлоса.

Во втором тайме в ворота хозяев влетело еще два мяча. Сначала после многоходовки отличился Коваленко, а за ним с пенальти забил Феррейра.

"Олимпик" – "Шахтер" – 0:4

Голы: Тайсон (7), Бернард (37), Коваленко (58), Феррейра (61)