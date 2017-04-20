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Шевчук: "Матчи с "Динамо" всегда проходят в жесткой борьбе" http://www.segodnya.ua/img/article/10145/4_main.1492691096.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10145/4_tn.1492691096.jpg Новости После изменения тактики игра киевлян стала более агрессивной
Вячеслав Шевчук. Фото AFP
Вячеслав Шевчук. Фото AFP

Шевчук: "Матчи с "Динамо" всегда проходят в жесткой борьбе"

После изменения тактики игра киевлян стала более агрессивной

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в чемпионате Украины.

"Вне зависимости от места и набранных очков матчи с "Динамо" всегда проходят в жесткой борьбе. Эта игра тоже не станет исключением.

"Шахтер" показывает хороший футбол, создает много моментов, но есть проблемы с реализацией.

"Динамо" испытывало проблемы, но в последних матчах они изменили тактику, стали более агрессивными, и это приносит результат. Нас ожидает хорошая игра", – сказал Шевчук в интервью телеканалу "Футбол-1".

Напомним, матч "Динамо" – "Шахтер" состоится 21 апреля в 20.00 в НСК "Олимпийский".
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Источник: Шахта.org
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Вячеслав Шевчук

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