Шевчук: "Матчи с "Динамо" всегда проходят в жесткой борьбе"

После изменения тактики игра киевлян стала более агрессивной

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в чемпионате Украины.

"Вне зависимости от места и набранных очков матчи с "Динамо" всегда проходят в жесткой борьбе. Эта игра тоже не станет исключением.

"Шахтер" показывает хороший футбол, создает много моментов, но есть проблемы с реализацией.

"Динамо" испытывало проблемы, но в последних матчах они изменили тактику, стали более агрессивными, и это приносит результат. Нас ожидает хорошая игра", – сказал Шевчук в интервью телеканалу "Футбол-1".

Напомним, матч "Динамо" – "Шахтер" состоится 21 апреля в 20.00 в НСК "Олимпийский".