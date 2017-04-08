  • Александрия
  • Волынь
  • Ворскла
  • Динамо
  • Днепр
  • Заря
  • Звезда
  • Карпаты
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
8 Апреля 2017, 16:05  Версия для печати  Отправить другу
×
"Сталь" на последних минутах обыграла "Волынь" в чемпионате Украины http://www.segodnya.ua/img/article/10111/73_main.1491656756.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10111/73_tn.1491656756.jpg Новости Дублем за каменский клуб отличился Карикари
Герой матча. Фото ФК &quot;Сталь&quot;
Герой матча. Фото ФК "Сталь"

"Сталь" на последних минутах обыграла "Волынь" в чемпионате Украины

Дублем за каменский клуб отличился Карикари

24 тур чемпионата Украины открыли команды второй шестерки. "Сталь" на своем поле принимала "Волынь". 

Луцкий клуб застрял на дне турнирной таблицы и в этом матче не смог улучшить свое положение. Подопечные Кварцяного почти продержались, но на последних минутах пропустили дважды.

На 87-й минуте Кваме Карикари вышел один на один и открыл счет. А в компенсированное время он похожим образом оформил дубль.

"Сталь" – "Волынь" – 2:0
Голы: Карикари (87, 90+5) 
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Волынь Луцк, Сталь Каменское

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Написать модератору
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2017 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"