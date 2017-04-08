"Сталь" на последних минутах обыграла "Волынь" в чемпионате Украины

Дублем за каменский клуб отличился Карикари

24 тур чемпионата Украины открыли команды второй шестерки. "Сталь" на своем поле принимала "Волынь".

Луцкий клуб застрял на дне турнирной таблицы и в этом матче не смог улучшить свое положение. Подопечные Кварцяного почти продержались, но на последних минутах пропустили дважды.

На 87-й минуте Кваме Карикари вышел один на один и открыл счет. А в компенсированное время он похожим образом оформил дубль.

"Сталь" – "Волынь" – 2:0

Голы: Карикари (87, 90+5)